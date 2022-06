Savona, presentato il programma dell’estate 2022. Il 7 al via i “Giovedì di luglio”

Savona. È stato presentato nella Sala Rossa del Comune di Savona il calendario degli eventi estivi e delle iniziative nell’ambito dei “Giovedì di luglio”.

“I giovedì di luglio – sottolinea l’assessore al commercio Elisa Di Padova – richiamano i colori del nostro territorio: il blu del mare e il verde dell’ourdoor e della sostenibilità. è ritrovare il piacere di stare insieme nel cuore della nostra città e coinvolgere il tessuto cittadino, per fare sì che le persone che verranno in città nei quattro giovedì possano godere di strade piene di persone e iniziative”. All’interno dell’iniziativa dei giovedì di luglio saranno coinvolti i musei pubblici e privati, saranno non sono solo aperti ma saranno organizzate iniziative come converti, visite guidate e lavoratori. In particolare, il secondo giovedì ci sarà la cerimonia di consegna dei diplomi dei laureati. “All’apertura straordinaria abbiamo voluto abbinare un calendario di iniziative che è stato concordato insieme con le realtà museali. Abbiamo deciso di animare i luoghi per incontrare i pubblici e contaminare le arti”, ha detto l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

Soddisfazione e voglia di ripartenza da parte dei commercianti coinvolti nell’iniziativa. “Crediamo sia l’opportunità per riuscire a ricominciare e rivivere la città come prima del Covid – commenta Erika Portabene, presidente di Confesercenti -. Pensiamo ci sarà grande affluenza anche con persone provenienti dal basso Piemonte“. “Abbiamo accolto con entusiasmo il lavoro di squadra – aggiunge Laura Chiara, presidente di Ascom -. Tutte le attività hanno contribuito con il loro impegno economico e personale, speriamo sia ripagato da tanti turisti e tanti savonesi”. Fa eco Alessandra Cirio presidente di Confartigianato: “Sarà la fase di ripartenza, molte attività di altre vie hanno chiesto di partecipare”.

Tra le novità è il coinvolgimento del Campus savonese: “Ringrazio l’amministrazione per averci coinvolto – Marco Testa responsabile del distaccamento savonese di Unige -. Si conosce poco la terza missione dell’università, sarà un’occasione di scambio bidirezionale col territorio. L’università entra nel campus, speriamo più presto possibile che sia la città a entrare nel Campus”.

Per quanto riguarda la programmazione estiva, “abbiamo voluto tenere le cose che funzionavano bene ma con un occhio di riguardo ai quartieri e un tocco di innovazione“, ha detto l’assessore alla cutlura Nicoletta Negro.

Tra le iniziative il Cinema in fortezza e la rassegna di teatro per bambini. “In questi mesi abbiamo cercato di mettere in contatto mondi diversi di collegamento e di indirizzo – ha detto il sindaco Marco Russo – Le cose non avvengono con uno schiocco di dita ma con gradualità. Questo è il primo tassello a cui seguitanno gli altri. Speriamo sia la partenza della città dopo la pandemia”.

Gli sponsor principali sono Costa Crociere Spa, Coop Liguria e Marittima Spedizioni Spa, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Fondazione De Mari, Università di Genova, Opere Sociali N.S. Misericordia collabora per il programma Santuario, insieme con la Diocesi.

Il programma di Savona Estate – spiegano gli assessori Di Padova e Negro – mantiene alcune manifestazioni che si è visto funzionare, come l’Opera Giocosa sul Priamar e i film in Fortezza. A questo aggiungiamo novità come un grande appuntamento il 2 luglio al Priamar alle ore 19 con Gegè Telesforo nell’ambito di AlbiJazz e una nuova attenzione alle famiglie con alcune iniziative di teatro, due itineranti nei parchi dei quartieri di Lavagnola e Legino – Il Parco delle Favole – e l’altra sul Priamar, all’ora dell’aperitivo, ‘Il Teatro sul prato’. Sempre dedicato ai quartieri è il cartellone del Santuario. Un’iniziativa avrà come protagonista la nostra splendida Darsena il 6 agosto con tanti punti-spettacolo per tutte le età ‘La Darsena delle meraviglie’ e ritorna la valorizzazione del nostro Lungomare con l’Associazione Bagni Marini, due appuntamenti l’ultimo sabato di luglio e il 14 agosto con la tradizionale posa dei lumini in mare”.

I LUOGHI DI ‘SAVONA ESTATE 2022’

la Fortezza del Priamar, dove verranno allestiti una platea da 800 posti e un palco che ospiterà ‘Contaminazioni Liriche festival’ di Opera Giocosa, la rassegna ‘Cinema in Fortezza’ curata da Nuovofilmstudio, altri eventi di teatro musica, come quello con Gegé Telesforo, il 2 luglio, per AlbiJazz. Sempre al Priamar (bastione San Paolo) l’associazione Cattivi Maestri metterà in scena 4 spettacoli di teatro ragazzi.

Piazza Sisto IV ospiterà i 4 concerti gratuiti organizzati dall’associazione Corelli che faranno da cornice musicale ai Giovedì di luglio, compresa la cerimonia del Campus per il Graduation Day, e la rassegna letteraria Parole Ubikate in mare che per la prima volta da Albisola Marina si allarga fino a Savona grazie a un doppio calendario di incontri con gli autori

Santuario da giugno a settembre è il palcoscenico di una serie di iniziative messe a punto da Comune, Diocesi e Opere Sociali a base di escursioni, concerti, balli in piazza, visite guidate e presentazioni di libri che serviranno a rilanciare il borgo e a dargli nuova vitalità, così come è stato deciso nel Patto per il Santuario del 21 maggio

Darsena, il 6 agosto c’è la ‘Darsena delle Meraviglie’: giocoleria, equilibrismo, verticalismo, esibizioni itineranti di artisti circensi e un laser show

Parco Rocca di Legino (10 luglio) e Parco di Lavagnola (17 luglio). Due domeniche dedicate ai bambini e alle famiglie con la rassegna Parco delle Favole realizzata dall’associazione Nati da Un Sogno.

Lungomare, il 31 luglio grande festa d’estate organizzata da Bagni Marini e Comune che collaboreranno alla realizzazione di uno spettacolo e il 14 agosto posa dei lumini in mare.