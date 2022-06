Savona, nuovo affondo sul cantiere di via Nizza: “Segnaletica sbagliata e inefficiente”

Savona. Non si fermano le polemiche a Savona per i lavori stradali in via Nizza, che stanno creando non pochi disagi non solo sul fronte strettamente viario. Dopo la presa di posizione dei commercianti, sono ora i bagni marini ad intervenire sulle criticità del cantiere di manutenzione.

Tra le voci di protesta quella di Alberto Delucis, dei Bagni Umberto, che ha scritto una lettera formale al Comune di Savona segnalando le problematiche relative alla nuova segnaletica orizzontale presente sulla via savonese a seguito dell’intervento di restyling stradale.

“Non è stato ripristinato l’attraversamento pedonale in corrispondenza di via privata Raffaello. Sempre in corrispondenza dell’accesso alla stessa via non è stata ripristinata la linea tratteggiata per consentirne l’accesso ai veicoli in direzione ponente” afferma.

E ancora: “La stessa criticità si riscontra in corrispondenza dell’accesso al parcheggio di villa Pizzardi: in questo caso, peraltro, la segnaletica verticale incoraggia la svolta a sinistra per le auto provenienti dal centro cittadino”.

“Speriamo vivamente che le situazioni citate vengano prontamente risolte e riportate allo status ex ante i lavori” sottolinea.

Infine, il titolare dello stabilimento balneare savonese rincara: “Non possiamo che biasimare nuovamente anche la scelta di eliminare i posteggi preesistenti in favore di una pista ciclabile tanto inutile quanto pericolosa, il cui tracciato potrebbe comportare gravi incidenti” conclude.

E non sono mancate anche le polemiche politiche, come quella del consigliere del M5S Manuel Meles, che ha accusato l’amministrazione comunale di aver sottovalutato l’impatto complessivo del cantiere sulla viabilità e mobilità della città della Torretta.