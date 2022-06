Savona, minorenne sorpresa alla fermata del bus con alcune dosi di hashish pronte per lo spaccio: segnalata alla Procura

Savona. Proseguono i controlli di sicurezza urbana operati a bordo dei bus di linea e in prossimità delle fermate urbane da parte degli operatori delle polizie locali di Savona, Loano e Finale Ligure.

Grazie al fiuto dell’unità cinofila del Commissario Lupo, gli operatori hanno sorpreso, presso il capolinea bus della stazione di Savona, una minorenne italiana di 16 anni in possesso di alcune dosi di hashish già preconfezionate e pronte allo spaccio.

A seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione della giovane (e alla presenza dei genitori) gli agenti hanno trovato altre dosi confezionate nascoste in un cassetto: in tutto sono stati rinvenuti oltre 30 grammi di stupefacente oltre a un bilancino di precisione.

Per la minore è scattata una segnalazione alla Procura dei minori di Genova per spaccio di sostanze stupefacenti. In corso indagini per risalire al fornitore dello stupefacente.

Durante il corso del controlli gli agenti hanno anche identificato un venditore itinerante di giocattoli per bambini privo della licenza commerciale e delle certificazioni di qualità dei prodotti.

Per l’uomo, un cittadino del Bangladesh, una sanzione da 5000 euro e il sequestro della merce venduta.