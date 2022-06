Savona, la Regione finanzia la copertura del bocciodromo. Lirosi: “Giunta Russo avrà risultati migliori della precedente, che perse il contributo”

Savona. La Regione Liguria ha deliberato un contributo in favore del Comune di Savona, finalizzato alla copertura del bocciodromo, dandone ufficiale informativa con lettera a firma della dirigente del dipartimento salute e servizi sociali. Lo annuncia il presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi.

“Mi è sembrato corretto che la notizia fosse divulgata ai soci in ABS da chi è istituzionalmente preposto alla sua guida pur se, appunto, ne ero già al corrente. Nella delibera (punto 4, comma a) vengono illustrate le modalità di erogazione: 10% (30.600 euro) con l’approvazione della delibera; 40% (91.800 euro) alla presentazione del Progetto Esecutivo; 50% (122.400 euro) dietro presentazione del certificato di collaudo corredato della rendicontazione finale e del quadro economico consuntivo. Nella citata lettera viene altresì indicato il termine massimo di 18 mesi entro cui bisogna formalizzare l’assegnazione ufficiale dei lavori alla ditta vincitrice, pena la perdita del contributo”.

Il Comune interverrà con 61.200 euro e l’ Associazione Bocciofila Savonese di via Famagosta dovrà provvedere ad alcuni lavori (il più significativo viene rappresentato dall’approntamento di un bagno per disabili) o, in alternativa, al pagamento dei lavori.

Il Comune dovrà ore trasformare il progetto da definitivo a esecutivo mentre gli uffici tecnici della regione dovranno ancora controllare la regolarità dell’atto politico sotto gli aspetti legale, economico e formale (prassi usuale, come già avvenuto nel 2016), formulare il provvedimento dirigenziale di regolarità e inviarlo al Comune di Savona che, allora, emetterà il formale atto di accertamento di entrata dando così via ufficialmente alla normale procedura che porterà, attraverso il consueto complesso iter (di lunghezza non esattamente prevedibile), a: emissione bando; svolgimento gara; proclamazione del vincitore provvisorio, poi di quello definitivo e, infine, di quello definitivo certificato; periodo di stand still; assegnazione ufficiale dei lavori; cantierizzazione.

“I problemi sono di varia natura – sottolinea Lirosi – Anche per il conflitto in Ucraina, i prezzi delle materie prime sono lievitati in modo abnorme (e continuano a farlo) e le previsioni di spesa stanno diventando obsolete. La peggiore delle ipotesi potrebbe portare ad una obbligata diminuzione delle opere, in primis la tribuna (ma, ripeto, è solo una ipotesi). E’ noto a tutti che l’organico del Comune di Savona è attualmente del tutto inadeguato anche se, dopo molti anni, entro il 2022 ci saranno più assunzioni che cessazioni. Ma, entro il termine massimo di luglio 2023, dovranno essere definiti i progetti per il PNRR, pena la perdita per Savona di circa 20 milioni. E’ palese che, almeno per qualche mese, la priorità resterà questa”.

“Dunque, sempre ben ferma la considerazione per i meriti della presidenza dell’ABS, restano però i problemi di cui sopra a cui, ma solo per estrema prudenza, è meglio aggiungere: come detto, le difficoltà che a volte si evidenziano nel lungo iter procedurale necessario per arrivare all’assegnazione dei lavori (materia peraltro da me già lungamente approfondita in una assemblea in ABS alla presenza del precedente assessore allo sport) nonchè alla susseguente cantierizzazione; una eventuale sopravvenuta illiquidità della ditta vincitrice; le eventuali difficoltà con la Sovrintendenza regionale; le eventuali difformità che si dovessero evidenziare nel collaudo finale delle opere. Sono convinto che l’attuale giunta riuscirà ad ottenere risultati migliori di quelli della precedente (che, in oltre 42 mesi, non riuscì ad iniziare i lavori e perse il contributo di 100.000 euro ereditato dal precedente governo cittadino). Ci vorrà il giusto tempo ma ora, finalmente, è stata imboccata la strada di una felice conclusione”.