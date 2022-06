Savona “invasa” dalla troupe di “Holiday”: riprese in via Astengo e all’interno dell’ex carcere

Savona. Tanta curiosità questa sera a Savona. La troupe di “Holiday”, film di Edoardo Gabbriellini, ha trasformato la città della Torretta in un set: il vecchio carcere, via Astengo e altri luoghi del centro cittadino sono stati “catturati” dalle telecamere e lo saranno per tutta la notte.

Al centro della storia una ragazza che, per essere stata accusata dell’omicidio della madre, viene portata in carcere, dove resterà per due anni. La narrazione viene percorsa da continui flashback e giochi di specchi.

In particolare, a Savona le riprese sono partite in via Astengo, dove si simula l’ingresso dell’attrice protagonista nel carcere dove resterà rinchiusa. La troupe di Holiday sarà impegnata tutta la notte a girare le scene all’interno dell’ex carcere di Savona. Il set ha anche interessato i comuni di Varazze e Celle.