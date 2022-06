Savona: inizia l’era del presidente Leonardo Mordeglia, il vice è Umberto Maddalena

Mancava solo l’ufficialità che è giunta da pochi minuti. Leonardo Mordeglia è il nuovo presidente del Savona. Succede a Simone Marinelli, che si era dimesso il mese scorso. Mordeglia avrà come vice Umberto Maddalena, ex giocatore biancoblù degli anni sessanta.

Mordeglia era già vicepresidente durante la gestione di Simone Marinelli e nella vita extra calcistica è il proprietario del negozio di biciclette Speed Wheel. Da oggi, sarà lui a guidare in prima persona la navicella biancoblù attraverso una stagione che dovrà per forza di cose chiudersi con il salto di categoria. La società è ancora al lavoro per completare l’organigramma societario e sul fronte del settore giovanile.

Lato tecnico, nei giorni scorsi sono arrivate le ufficialità del nuovo direttore sportivo Cesar Grabinski e del nuovo allenatore Davide Girgenti. Che Savona aspettarsi quest’anno? Come trapelato e confermato dallo stesso mister Girgenti, non ci saranno le super spese dello scorso anno ma il budget sarà importante e l’obiettivo sempre quello di vincere il campionato.

La nota del club: “Il Savona 1907 Fbc comunica che il sig. Leonardo Mordeglia è stato nominato nuovo presidente della società, mentre l’incarico di vice presidente è stato assegnato al sig. Umberto Maddalena”.La società sta operando, nel contempo, per definire l’organico societario, in funzione della composizione della Prima Squadra e del settore giovanile”.