Savona, in Sala Rossa la presentazione di “Guerra, pace, nonviolenza. Attualità di Claudio Baglietto”

Savona. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona (ISREC) prosegue le proprie attività legate alla ricerca e divulgazione storica. Venerdì 24 giugno alle 17 saranno presentati nella Sala Rossa del comune di Savona gli atti del convegno tenuto a Varazze il 29 aprile 2016 relativi alla figura del pacifista ed antifascista varazzino Claudio Baglietto.

Il titolo del volume pubblicato e in presentazione a Savona è “Guerra, pace, nonviolenza. Attualità di Claudio Baglietto”. E’ stato curato da Magda Tassinari e da Beppe Olcese con l’introduzione di Daniele Mengozzi.

Claudio Baglietto rappresenta il fuoco pulsante di un’intelligenza rara e di una coscienza lucida e integerrima, che rifiuta di piegarsi alla volontà dello Stato nel momento in cui gli impone l’obbligo di uccidere: questo il tratto fondamentale sua della personalità (nato a Varazze il 4 dicembre 1908 e scomparso a Basilea il 28 giugno 1940), giovane studioso formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, uomo semplice, metodico, coerente e amante della verità, che nel 1932, da poco laureato, mentre si trova a Friburgo con una borsa di studio per seguire le lezioni di Heidegger, rifiuta di tornare in Italia per sottrarsi al servizio militare obbligatorio; un rifiuto le cui radici affondano non tanto in motivi politici, quanto piuttosto in ragioni esclusivamente religiose e morali, quali soprattutto l’incapacità di accettare il male e la violenza in qualsiasi forma; un atto “eroico”, che costringe Baglietto, filosofo della nonviolenza, a rinunciare a una brillante carriera accademica e a condurre una vita in esilio, fino alla morte in solitudine, lontano da amici e familiari.

Alla presentazione saranno presenti oltre che gli autori, Alberto De Sanctis, professore ordinario delle dottrine politiche all’Università di Genova, e Pietro Polito, direttore del centro studi Piero Gobetti di Torino ed autore del libro: “La forza della conoscenza. Storia di una persuasione: Claudio Baglietto e Aldo Capitini”.