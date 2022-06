Savona, il vescovo Marino parteciperà al 208esimo anniversario dei carabinieri

Savona. Lunedì 6 giugno, alle 18,30, in piazza Goffredo Mameli il vescovo Calogero Marino parteciperà alla celebrazione del 208esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del comandante provinciale colonnello Federico Reginato.

Il 5 giugno 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita infatti della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. La motivazione è la seguente: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

Il motto “Nei secoli fedele” fu creato nel 1914 per il primo centenario e concesso come motto araldico da re Vittorio Emanuele III il 10 novembre 1933. Contrariamente a quanto si crede, a coniarlo non fu Gabriele d’Annunzio ma il capitano Cenisio Fusi. Il motto sostituì il precedente “Usi obbedir tacendo e tacendo morir”, versi tratti dal poema “La Rassegna di Novara” di Costantino Nigra.