Savona, il punto sul mercato: doppio regista e squadra di possesso all’orizzonte?

Il Savona ha tenuto nei giorni scorsi i tanti tifosi incollati agli schermi degli smartphone comunicando a raffica una serie di conferme e di nuovi innesti. Guardando ai nomi, si può già capire qualcosa sulla fisionomia che avrà la squadra che sarà allenata da mister Davide Girgenti e allestita dal ds Cesar Grabinski.

Per farlo, partiamo dall’analisi del centrocampo. I due nomi che spiccano sono quelli di Cappannelli e Sabally. Il primo è stato una sorpresa, visto che proviene dalla Genova Calcio e si pensava che la squadra non avrebbe più pescato più nel capoluogo. Il secondo, invece, era nell’aria da tempo visto che è stato il perno dello Speranza, ex squadra di Girgenti.

Entrambi sono playmaker dotati di ottima tecnica e visione di gioco. Cappannelli è un volto noto del calcio locale e nelle ultime stagioni ha diretto le danze nella Genova Calcio di mister Maisano. Bravo nel corto, il suo punto di forza sono anche i cambi di gioco e le imbucate. Spesso a beneficiarne quest’anno è stato proprio Ilardo, la punta genovese approdata in biancoblù.

Non bisogna farsi ingannare dal curriculum meno appariscente. Sabally è stato l’esempio di come lo Speranza senza spendere e spandere abbia lavorato bene sul mercato dei giovani, “approfittando” – se così si può dire – delle distrazioni di club con più disponibilità attirati da nomi più altisonanti. Come per Cappannelli, anche il classe 2002 avrà tra gli attaccanti da imbeccare l’ex compagno Crocetta e l’esterno Cham, giocatori di fisico e di gamba. E soprattutto di categoria.

Conoscendo il credo calcistico di Girgenti viene da pensare che i due play non siano “alternativi” ma che possano coesistere, consentendo così alla manovra di avere più sbocchi. Lo Speranza, infatti, giocava col doppio regista in molte occasioni.

Una squadra di “possesso” alla ricerca di quell’identità di gioco vista di rado lo scorso anno. Giocare con il portiere per far partire la manovra – cosa buona e giusta finché non se ne abusa – non sarà un rischio con Carlo Porta, abituato nel Finale di Buttu a dialogare con i difensori e a lavorare anche con la difesa a 3, un’opzione da non escludere nel Savona. Gli altri nomi, Di Leo, i due Esposito e Vittori si inseriscono bene in quello che sembra essere lo schema prediletto.

Sarà tutto facile? La risposta è chiaramente no. Un po’ perché la stagione scorsa ha insegnato ancora una volta, a chi scrive incluso, che davvero i nomi senza il collettivo servono a poco e perché il campionato si prospetta ricco di derby che si prospettano infuocati: Veloce, Vadese, Speranza, Quiliano&Valleggia, Letimbro, Priamar Liguria, Albissole. Senza contare l’incognita rappresentata dalle genovesi, vero tallone d’Achille del Savona della scorsa stagione, che invece non ha mai avuto problemi in campionato contro le formazioni della medesima provincia.