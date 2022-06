Savona, Girgenti pesca dal suo Speranza: ecco Sabally, Cham e Crocetta

Savona. Dopo il trio di innesti della giornata di ieri (Cappannelli, Di Leo e Ilardo saranno biancoblù), gli striscioni ne rifilano un altro, stavolta muovendosi interamente nel territorio savonese.

Ma non solo. La scelta di Davide Girgenti ha significato un cambiamento d’idee con una virata da un punto di vista tattico. Siccome la proposta del tecnico non è di immediato apprendimento, servono giocatori capaci di immagazzinare i concetti con facilità per prepararsi ad una stagione fondamentale per gli striscioni: vietato sbagliare, urge salire in Promozione.

E così, con la spinta del tecnico, la società si è accasata tre giocatori che conosce molto bene, avendoli allenati lo scorso anno in quello Speranza propositivo.

Il centrocampista Ibrahim Sabally, l’esterno Ebrima Cham e l’attaccante Raffaele Crocetta raggiungeranno il proprio ex allenatore al Savona.

Sabally, classe 2002, dotato di una buona tecnica e gestione della palla, caratteristiche importantissime per il gioco di Girgenti. Sul fronte offensivo Cham (’98) e Crocetta (’99) a portare reti e imprevedibilità: per il primo una scorsa stagione da 14 gol, mentre il secondo 9 reti dal suo arrivo in biancoverde a dicembre.

Insomma, profili familiari e savonesi, seguendo la linea guida biancoblù di quest’anno.

Il comunicato del club: