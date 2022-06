Savona, doppio colpo: Cristian Di Leo per la difesa, regia a Marco Cappannelli

Le domeniche di giugno sono spesso “spente” dal punto di vista calcistico. Ci pensa il Savona a movimentare il tutto annunciando, dopo Carlo Porta tra i pali, gli innesti del difensore savonese Cristian Di Leo e del regista della Genova Calcio Marco Cappannelli.

Marco Cappannelli, nelle ultime cinque stagioni in forza alla Genova Calcio (Eccellenza), è un centrocampista centrale classe 1989, che in passato ha indossato le maglie di Sampdoria, Pro Belvedere Vercelli, Acqui, Ligorna e Rapallo.

Cristian Di Leo, difensore centrale classe 1981, ha giocato con Ivrea, Novese, Rivarolese, Rivoli, LottoGiaveno, Casale, Savona, Derthona, Lavagnese, Vado, Oltrepò Voghera, Albissola, Bragno, Cairese ed Alassio, Bragno e Veloce.

I nuovi arrivati hanno commentato l’approdo in biancoblù. “E’ con grande emozione – spiega Di Leo ai microfoni del club – che torno a rivestire la maglia del Savona, città nella quale vivo con la mia famiglia. Giocare nel Savona non è da tutti, per farne parte ci vogliono cuore, passione e professionalità. Direi che questo è il momento giusto per tornare a casa. Bisognerà calarsi subito nella categoria e dimostrare sul campo di essere i più forti per raggiungere gli obiettivi richiesti”.

Così Marco Cappannelli: “Determinazione, serietà, umiltà e rispetto per compagni ed avversari devono essere le basi su cui formare un gruppo consapevole di indossare una casacca che andrà meritata ed onorata partita dopo partita. Saremo chiamati a produrre un calcio propositivo ed allo stesso tempo solido e concreto, consci del fatto che dovremo essere i protagonisti del campionato”.