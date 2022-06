Savona, dopo tante novità ecco una conferma: Simone Sinopia ancora direttore generale

Prosegue senza sosta la definizione delle cariche all’interno del Savona. Tantissime novità ma anche una conferma, ovvero quella di Simone Sinopia come direttore generale biancoblù.

Ex giocatore del Savona, Sinopia è tornato in società come dirigente all’inizio della scorsa stagione. Anche il nuovo corso societario ha deciso di puntare su di lui, già quest’anno sempre in prima linea insieme all’ex presidente Marinelli.

L’attesa dei tifosi ora si rivolgerà verso la campagna acquisti, che come detto a più riprese punterà su savonesità e senso di appartenenza.