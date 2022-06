Savona, dopo Di Leo un altro ex Veloce in difesa: Nicolò Apicella vestirà i colori biancoblù

Secondo colpo in difesa per il Savona. La società ha comunicato pochi minuti fa l’innesto di Nicolò Apicella.

Il difensore classe 1998, cresciuto nelle giovanili biancoblù, proviene dalla Veloce e troverà come compagno di reparto Cristian Di Leo. Una coppia che ha già giocato insieme in attesa di capire se Kuci e Gallotti vestiranno ancora la casacca del Savona.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere stato chiamato a far parte del gruppo che si sta formando, in passato ho giocato nel settore giovanile del Savona dai Giovanissimi alla Juniores Nazionale. Torno con molto entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare a dare il mio contributo”.