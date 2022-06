Savona, conclusa la tre giorni del Consiglio Nazionale dei Giovani. Burlando: “Punto di partenza”

Savona. Si è conclusa ieri pomeriggio l’assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani #RigenerAzioneItalia che si è svolta da venerdì 17 a domenica 19 giugno a Savona.

Il Consiglio nazionale dei giovani è un organo istituzionale che svolge attività consultiva presso il consiglio dei ministri e dà voce alle giovani generazioni.

“Si è trattato di appuntamento molto importante, il primo in presenza dall’inizio della pandemia, che ha portato tantissime ragazze e ragazzi da tutta Italia a Savona per discutere e confrontarsi sulle prospettive delle nuove generazioni. I temi trattati sono stati davvero molti: dalla partecipazione giovanile ai processi decisionali, e alle nuove competenze legate alla transizione digitale ed ecologica. Tutti argomenti strategici per costruire proposte legate ai giovani”, ha commentato soddisfatto il consigliere comunale Luca Burlando.

Per la presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani “la candidatura di Savona a città europea dei giovani è stato un ottimo punto di partenza”. Da qui la decisione di scegliere la città della Torretta: “È la ragione per cui abbiamo deciso di discutere in questi tre giorni – aveva spiegato Pisani durante la presentazione dell’evento – anche di come questa amministrazione ha saputo creare nuovi strumenti di partecipazione giovanile, ma anche delle opportunità che il nostro Paese può offrire alle giovani generazioni. Presenteremo infatti i risultati di una nostra importante indagine con cui abbiamo, a livello nazionale, voluto dimostrare la validità di un approccio previsivo e proattivo per accompagnare le giovani generazioni verso i nuovi bacini di impiego in un anno così importante come l’Anno europeo dei giovani”.

“Dopo la candidatura della nostra città a capitale europea dei giovani 2025 l’evento appena concluso è stato un’altro importante passo verso una Savona più sensibile e accogliente verso le nuove generazioni. Tutto questo non vuole essere punto di arrivo, ma un punto di partenza di un percorso che porterà la nostra città a vincere la sfida generazionale. Un sincero grazie alla Presidente Maria Pisani e a tutta la sua organizzazione per il lavoro svolto insieme, un grazie ai tanti ragazzi che da tutta Italia e dalle associazioni locali si sono confrontati per tre giorni e un grazie all’amministrazione comunale che convintamente sta sostenendo questo percorso”.

All’Assemblea hanno preso parte politici e amministratori nazionali e locali, dal sindaco Marco Russo all’assessore regionale Giovanni Berrino al consigliere Roberto Arboscello, dal deputato Franco Vazio al presidente del Cnel, Tiziano Treu. Presente anche il mondo dell’università e della formazione con il rettore Federico Delfino, della scuola con Alessandro Gozzi, dirigente del Ferraris Pancaldo e dell’impresa (Mesa Group, Start 4.0, Anitec-Assinform).