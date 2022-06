Savona. Incidente questa mattina a Savona, al casello dell’autostrada A10 in uscita in direzione Francia. Un’autocisterna, per cause ancora da accertare, è uscita di strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale.

L’uomo alla guida del mezzo è stato liberato dai pompieri.