Savona, Assonautica fa “lezione” di ecologia e nodi marinari nella scuola materna Suore della Neve

Savona. Non è mai troppo presto per iniziare a comprendere la necessità di tutelare l’ambiente in cui viviamo. Assonautica, sempre impegnata nella divulgazione di buone pratiche per la salvaguardia del mare, stavolta si è rivolta ai bambini in età prescolare.

La lezione si è svolta il 15 giugno a Savona, presso le aule della scuola materna Suore della Neve in via Saredo, alla presenza di una quarantina di bambini tra i tre ed i cinque anni. Dopo un primo approccio di presentazione è stata letta la storiella di un granchietto di nome Mario, catturato da un bimbo con il retino e finito in un secchiello. Il titolo è “Il mare è la loro casa“, fa parte del progetto LAV di questa estate, per insegnare ai bambini a rispettare tutti gli abitanti del mare, che siano granchi, meduse, stelle marine o pesci. Un’altra bellissima storia, raccontata ai bambini tramite un video, è stata ”Nami e Fibi, un mare da salvare“, una storia di amicizia, ambiente ed ecologia. Sono stati proiettati poi altri video, tra cui uno autoprodotto dal titolo “Il mare che non vorrei” una carrellata di immagini dei rifiuti che si trovano nel nostro mare.

I bambini hanno seguito con attenzione, dimostrando molto interesse. E’ stata consegnata loro documentazione sugli argomenti trattati con l’intento di sensibilizzare anche i genitori.

La lezione non è stata dedicata soltanto all’ecologia. In un’altra aula i bambini hanno avuto un primo approccio con i nodi marinari, sotto la guida dei soci del Gruppo Arti Marinare. Anche questa lezione è stata molto apprezzata, sia dai bimbi che dalle insegnanti.

Quest’anno purtroppo l’attività didattica nelle scuole è stata molto ridotta a causa delle restrizioni sanitarie, per il prossimo anno scolastico Assonautica si prefigge di ritornare nelle aule con un programma dedicato all’ecologia ed alla tutela del mare, oltre al già collaudato programma di arti marinare.