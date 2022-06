Savona, affonda una barca ormeggiata in Calata Pietro Sbarbaro

Savona. A nulla è valso l’intervento dei Vigili del fuoco di terra e del distaccamento nautico nel porto di Savona dove, questa sera, una barca di sette metri ormeggiata in Calata Pietro Sbarbaro è affondata, forse a causa di una falla.

Quando è scattato l’allarme il natante era già in parte sommerso e nonostante il tentativo, con l’utilizzo di una pompa, di liberarlo dall’acqua non è stato possibile metterlo in salvo.

A bordo fortunatamente non c’era nessuno ed ora l’imbarcazione si trova in parte sul fondale del mare, trattenuta dagli ormeggi. Indagini in corso per capire la dinamica e per accertare che non ci sia dolo, domani al via le operazioni di rimozione.