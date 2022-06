Savona, accordo tra TPL Linea e Questura per la sicurezza sui bus

Savona. Un’altra iniziativa per “viaggiare in sicurezza” sui bus di linea del trasporto pubblico locale da parte di TPL Linea: è stato siglato un accordo operativo con la Questura di Savona, che si aggiunge alla collaborazione con le polizie municipali, al nuovo servizio di vigilanza per l’estate 2022 e al dispositivo per le chiamate di emergenza a disposizione del personale viaggiante, senza contare la dotazione di impianti di videosorveglianza a bordo dei nuovi bus dell’azienda savonese.

La Questura di Savona, nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio per il progetto “sicurezza integrata”, al fine di prevenire episodi di aggressione ai danni degli autisti dei mezzi pubblici, ha annunciato che da questa settimana partiranno le verifiche e le ispezioni di prevenzione: gli agenti, periodicamente, pattuglieranno le linee più a rischio e le fermate o i capolinea maggiormente frequentati della città di Savona.

Questo servizio verrà realizzato a Savona in attesa che sia totalmente operativo il sistema di sorveglianza sui mezzi pubblici attraverso le guardie giurate e la vigilanza privata: a loro saranno inoltre dedicati alcuni incontri con poliziotti specializzati per gestire possibili situazioni critiche, che spesso avvengono proprio durante la stagione estiva.

Inoltre, TPL Linea, per rafforzare la condivisione dell’iniziativa, ha messo a disposizione dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, che realizzerà il servizio, tutte le informazioni che sono nel frattempo emerse dagli autisti, sulle criticità riscontrate nei percorsi, alle fermate, durante i controlli dei titoli di viaggio: questo al fine di tutelare al massimo i suoi dipendenti e l’utenza.

Informazioni preziose che permetteranno di attuare un servizio ancora più aderente alle problematiche reali.

Oggi il primo equipaggio di controllo sorveglierà le fermate più a rischio, seguirà i mezzi più affollati o quelli a bordo dei quali sono presenti i controllori, sosterà ai capolinea o in prossimità delle fermate più critiche, prendendo diretti contatti con gli autisti ed ascoltando anche le istanze dei cittadini.