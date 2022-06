Santa Corona, Rapa: “Pronto soccorso in tilt. Ambulanze dirottate verso Savona”: Asl2: “Secondo i protocolli pazienti dove c’è meno congestione”

Albenga. E’ ormai una guerra a tutto campo, che si snoda sulla comunicazione social, quella messa in atto dai sostenitori del ripristino del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Manifestazioni pubbliche e lenzuolate, ma non solo, anche un’autentica maratona Facebook per mantenere viva l’attenzione sul problema.

E’ di pochi minuti fa un post su Facebook del leader del gruppo pro ospedale e di #senzaprontosoccorsosimuore, Gino Rapa, che recita: “Pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in tilt, ambulanze dirottate a Savona. Vero o falso? Pronto soccorso Albenga chiuso: grazie regione!”.

Dai dati di Asl2 risulta un accesso al pronto soccorso di quasi 50 ambulanze e persone in attesa che potrebbero avere intasato il sistema di soccorso. Interpellata in merito alla presunta criticità denunciata da Rapa, Asl2 precisa: “Nella mattinata odierna si è verificata una situazione di particolare afflusso al pronto soccorso di Pietra Ligure. Al fine di risolvere tale criticità alcune ambulanze in servizio nella zona Spotorno/Noli sono state dirottate verso il pronto soccorso di Savona, come prevedono i protocolli aziendali sulle ambulanze che si trovano tra Pietra e Savona, che in questi casi indicano di portare i pazienti messi in sicurezza nel pronto soccorso meno congestionato”.

“Attualmente la situazione a Pietra Ligure è in via di risoluzione, con una ventina di pazienti in attesa di cui circa la metà valutati codici verdi o bianchi. Si ricorda a tal proposito che per patologie lievi è opportuno rivolgersi alle soluzioni sul territorio, che per tali tipologie di disturbi offrono una soluzione rapida e adeguata”, conclude Asl2.