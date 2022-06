Sanità, Ugolini (M5S): “Ora anche i cani da ‘allerta medica’ potranno entrare in esercizi commerciali e stabilimenti”

Liguria. “D’ora in poi, grazie a una mozione M5S accolta oggi all’unanimità in consiglio regionale, anche i cani da ‘allerta medica’ potranno entrare in tutti gli esercizi commerciali e negli stabilimenti balneari della Liguria, grazie alla possibilità di identificarli tramite un’apposita medaglietta o pettorina di riconoscimento”. Lo rende noto il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, primo firmatario della mozione votata oggi in aula.

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 69, presentata da Paolo Ugolini che impegna la giunta a predisporre un “voucher addestramento”, fruibile dalle persone interessate per l’adozione di un cucciolo o un cane adulto e di sostenere i costi dell’addestramento.

Nel documento si ricorda che questi cani sono in grado di segnalare una crisi medica imminente e ricercare aiuto per soggetti diabetici, epilettici, persone con sindrome da tachicardia ortostatica posturale e con gravi allergie e/o intolleranze alimentari.

Aggiunge Ugolini: “Per quanto riguarda invece l’impegnativa di predisporre un contributo, tramite ‘voucher addestramento’ fruibile da persone con le patologie che richiedono un cane da allerta medica, spiace non sia stata accolta ma rimandata: crediamo sia importante consentire a chi ne ha bisogno di avere un aiuto economico per sostenere i costi per l’addestramento di un cucciolo o di un cane adulto in un apposito centro di formazione di cani da ‘allerta medica’. L’impegnativa non è stata però respinta e anzi se ne discuterà in commissione”.

Nel dibattito è intervenuto l’assessore alla tutela degli animali da affezione Simona Ferro.