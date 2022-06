Sanità, Ugolini (M5S): “Manifestiamo con gli oss: il tour di Regione Liguria è l’ennesima fabbrica di frottole”

Liguria. “Mancano gli OSS in Dialisi all’ospedale di Sarzana (e siamo solo alla punta dell’iceberg delle criticità nello spezzino) e Toti crede di metterci una pezza puramente comunicativa con un tour sulle presunte, e ancora tutte da dimostrare, ‘eccellenze’ della nostra sanità”. Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.

“Che dire? L’assessore ha una bella faccia tosta: si presenta (in piena campagna elettorale, peraltro) a concionare di ‘cura, eccellenze e innovazione’ in una provincia dove l’esperienza di tutti è: cure negate, inaccettabili liste d’attesa e strutture fatiscenti. Leggendo la nota odierna in risposta alle critiche giustamente mosse alla compagine totiana, constatiamo purtroppo come ancora una volta siamo nel limbo dei ‘farò’ e non certo dei ‘fatto’: perché è lo stesso gruppo regionale Cambiamo ad ammettere candidamente di voler incontrare il personale sanitario per spiegare ‘cosa prevede il futuro del settore sulla base della nuova linea nazionale e degli investimenti del Pnrr’. Finora, infatti, non è stato fatto niente”.

“Dopo aver finalmente ricevuto informazioni sul luogo dell’evento, che la Regione ha cercato di tenere nascosto con il chiaro intento di evitare contestazioni, come M5S stiamo manifestando il nostro dissenso alla narrazione fantasiosa di Toti & C., presentandoci compatti accanto agli Oss che per colpa della miopia del centrodestra perdono il posto di lavoro. In un momento, peraltro, in cui c’è bisogno di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari come il pane”.

Immediata la replica della Lista Toti: “Non bastavano le contraddittorie accuse del consigliere Pastorino che si lamenta se Giovanni Toti incontra gli stakeholder della sanità. Adesso anche il consigliere Ugolini perde la cognizione del tempo. Prima monta un caso per un presunto abbandono di pazienti dializzati a causa della carenza di personale Oss che, come già spiegato da Asl5, non si è mai verificato, ma a causa del permesso per maternità di una lavoratrice, ha visto l’assenza dal servizio per un giorno dalle 13 alle 15. Poi interpreta la nostra spiegazione degli incontri di Toti con una consecutio temporum politica tuta sua. Gli appuntamenti con gli stakeholder della sanità servono sì, come detto, a presentare ‘il futuro del settore sulla base della nuova linea nazionale e degli investimenti del Pnrr’. Ma secondo Ugolini questo significherebbe la dimostrazione che ‘finora si sia fatto niente'”.

“Ebbene sì, caro Ugolini, sul piano della riforma sanitaria secondo le linee nazionali e con i fondi del Pnrr non ancora erogati, non si è ancora ‘fatto’ nulla. La macchina del tempo per fare prima ciò che deve ancora accadere noi non la usiamo. Quello che sta ‘facendo’ il presidente Toti è confrontarsi con gli addetti ai lavori per condividere la strada che si sta facendo. Una proiezione verso il futuro, ma anche la concretezza dei numeri: nuove apparecchiature, investimenti e assunzioni a tempo indeterminato. Quelle assunzioni che prima, negli anni di governo dei loro alleati, non sono mai avvenute. E anzi, hanno creato. Una situazione problematica che questa giunta sta sanando dando un futuro e un posto di lavoro a tempo indeterminato a tutti quei precari, resi tali non di certo da questa amministrazione”.

Ancora Ugolini: “Il tempo è galantuomo e la lista Toti è evidentemente confusa. Accusa noi di avere un concetto strano del tempo che passa, di essere i fautori dei problemi che attanagliano la sanità ligure in generale e quella spezzina in particolare. Ricordo però alla lista arancione e all’assessore di riferimento che la sanità è gestita da ormai 7 anni dal centrodestra e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti: 5 anni di totale fallimento a guida Viale e altri 2 in totale assenza a guida Toti, che raramente peraltro ci mette la faccia in consiglio regionale per rispondere alle interrogazioni. Meglio pavoneggiarsi, secondo la sua logica tutta mediatica, in eventi per dire ‘farò’. E questo, cari consiglieri arancioni e caro assessore, è un dato di fatto”.

“Per quanto riguarda la risposta fornita dall’Asl5 in merito al disservizio ai dializzati, chi ha subito il disagio non è dello stesso parere… altrimenti non ci sarebbe stata critica alcuna. Fatevene una ragion. Per quanto concerne la macchina del tempo, ricordo a chi amministra che con largo anticipo abbiamo più volte proposto soluzioni concrete ai problemi sanitari. Ma si sa, non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Detto ciò, ci appuntiamo quanto dichiarato nella vostra replica: affermate che intendete ‘condividere la strada che si sta facendo” e che dalla vostra ci sarebbe la “concretezza dei numeri: nuove apparecchiature, investimenti e assunzioni a tempo indeterminato’. Vigileremo e vi chiederemo conto, punto su punto, delle promesse ventilate. Che temiamo saranno appunto solo questo: ventilate. A quando un po’ di fatti?”.