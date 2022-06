Sanità, Regione stanzia 2 milioni di euro per potenziare attività riabilitative di neuropsichiatria infantile

Liguria. “L’abbattimento della lista d’attesa per la presa incarico di minori con con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo è un obiettivo prioritario e strategico del Servizio Sanitario regionale. Anche per l’anno 2022 infatti saranno potenziate le attività riabilitative di neuropsichiatria infantile a minori attualmente in lista d’attesa destinando per questa attività 2 milioni di euro”. Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità durante il consiglio regionale in merito a l’abbattimento della lista d’attesa per la presa incarico di minori con con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo.

“Non stiamo sottovalutando il problema – ha aggiunto il presidente della Regione – tanto che con una delibera di Alisa è stato messo in evidenza la necessità di potenziare interventi riabilitativi ambulatoriali con un incremento per quelli che riguardano prevalentemente i bambini di età minore o uguale a 6 anni con disturbo dello spettro autistico , disabilità intellettiva e ritardo globale dello sviluppo. Per questo sono stati stanziati 300.000 euro e saranno indicativamente presi in carico una cinquantina di minori. Altri 200.000 euro saranno destinati per un incremento a livello regionale del numero degli interventi riabilitativi a minori di età maggiore o uguale a 12 anni con disabilità varie, intesi come interventi prevalentemente di tipo educativo, di supporto all’autonomia personale, anche in gruppo. Saranno indicativamente un centinaio i minori che verranno presi in carico”.

Il piano di potenziamento del servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza in ASL 3 a oggi ha previsto: l’assunzione a tempo indeterminato di 9 Neuropsichiatri Infantili, 13 Neuropsicomotricisti dell’Età Evolutiva e 6 Educatori Professionali; il rinnovo di diversi contratti a tempo determinato: 6 psicologi, 2 educatori professionali e 4 assistenti sociali; un bando di concorso per l’assunzione di 24 Logopedisti (le iscrizioni al concorso si sono chiuse gli ultimi giorni di maggio); Un bando, il giorno 01/06/2022, di 6 incarichi per specialisti ambulatoriali a tempo pieno e indeterminato per 3 Neuropsichiatri Infantili e 3 Psicologi.

“È stato inoltre avviato un monitoraggio mensile – ha concluso il presidente della Regione Liguria – contenente l’elenco dei Centri ambulatoriali riabilitativi che sul territorio aziendale sono

disponibili a incrementare la loro offerta, concordando una programmazione mensile del numero dei minori che saranno presi in carico in ordine di lista d’attesa informatizzata, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2022, tenendo conto delle risorse cosi come sopra ripartite e della disponibilità dei centri contrattualizzati.

Parallelamente a quanto già concretizzato e in ulteriore evoluzione, è in atto un grosso impegno “tecnico” nel rivedere le modalità di presa in carico riabilitativa per migliorarla, alla luce delle evidenze scientifiche a disposizione, in termini di efficacia, equità e sostenibilità”.