San Pio X Pallavolo sul podio ai campionati nazionali Csi Sport&Go

Loano. Risultato “storico” per le ragazze under 12 dell’Asd San Pio X Pallavolo di Loano, che nei giorni scorsi hanno partecipato ai campionati nazionali Csi Sport&Go 2022 di Cesenatico.

Le ragazze guidate dall’allenatrice Maria Teresa “Maresa” Vigo e accompagnate dalla dirigente Laura Tavarelli si sono classificate al terzo posto.

Le giovanissime pallavoliste hanno esordito nella competizione il 16 giugno e hanno subito portato a casa una vittoria, imponendosi per 3-0 contro la Psg Fides Blu Modena. Il giorno successivo è arrivata la seconda vittoria, sempre per 3-0 contro Terraglio Verona Ssd. Nello stesso giorno, le atlete loanesi si sono guadagnate l’accesso alla semifinale superando ancora per 3-0 il Lakes Levico Caldonazzo Volley Trentino.

La semifinale, contro la squadra lombarda di Pisogne Volley Val Camonica di Brescia, si è conclusa con l’ennesima vittoria. Nel pomeriggio le ragazze hanno preso parte alla “finale a tre” disputando una partita dopo l’altra contro le altre due finaliste. Le pallavoliste loanesi si sono dovute arrendere alla bravura dell’Asd Salese di Padova e dell’Asd Ardor di Asti. Gli sforzi, comunque, hanno consentito loro di salire sul terzo gradino del podio, che vale il terzo posto a livello nazionale nella categoria Under 12. Padova e Asti hanno poi disputato la finale, che ha visto primeggiare la squadra piemontese.

Un “tour de force meravigliosamente massacrante” e un risultato davvero unico per le giovanissime Giada Balbo, Anita Burastero, Vittoria Burastero, Caterina Caffa, Alessia Casaburi, Giada Ferrigno, Martina Gattuso, Giada Lazzari, Greta Mezzatesta, Agata Patrone, Rachele Peccenati, Cecilia Zunino.

Nelle immagini alcuni momenti del team loanese a Cesenatico