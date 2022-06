San Paolo, raccolti 610 euro per la pediatria grazie alla vendita del libro “Cuore con cuore”

Savona. Ha permesso di raccogliere e devolvere 610euro al reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona diretto da Alberto Gaiero la vendita di “Cuore con cuore”, il secondo libro di Michela Minini.

Il libro è “un tumulto di sensazioni nate dal cuore ”. Il lettore si “immerge nell’introspettivo della vita stessa, in tutti i suoi colori”.

“L’idea è nata con la buonanima di mia sorella Ilaria – spiega l’autrice -, durante tante notti in ospedale a riflettere di cosa si potesse fare per i bambini. Io ho sempre scritto per passione e così lei mi propose l’idea di scrivere un libro e devolverne il ricavato alla pediatria di Savona”.

Michela è una mamma a tempo pieno: “Sono nata a Savona e cresciuta a Cairo Montenotte – prosegue Minini –. Ho frequentato l’Itis perché ‘da grande’ volevo diventare pilota e volare. Così come ora volo con i sentimenti e pensieri. Ho una famiglia meravigliosa , una bimba (Aurora, di 12 anni, con la passione dello sci) e un marito straordinario . La vita mi ha regalato la gioia di assaporare, tutti i colori che essa ci può donare”.

La vendita del volume ha consentito alla sua autrice di effettuare una seconda donazione a favore dell’Associazione Cresci, ma il libro è ancora disponibile in vendita su Amazon e nelle librerie.