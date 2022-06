San Giuseppe, Più Cairo: “La giunta chieda alla Regione di discutere la legge per il riconoscimento di ospedale di area disagiata”

Cairo Montenotte. “Il sindaco e la giunta si adoprino affinché Regione Liguria provveda alla calendarizzazione della discussione in consiglio regionale delle legge di iniziativa popolare per il riconoscimento di Ospedale di area disagiata per l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte”. E’ l’oggetto della mozione presentata dai consiglieri di minoranza del gruppo Più Cairo Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio in merito al nosocomio valbormidese.

Inoltre, i consigliere firmatari chiedono anche alla giunta cairese di “adottare ogni tutela di legge, anche una formale messa in mora di Regione Liguria, affinché venga portata in consiglio e votata la proposta di legge”.

I consiglieri nel testo spiegano che “l’ospedale di Cairo possiede tutti i requisiti per essere considerato ospedale di area disagiata”.

E viene anche sottolineato che “il piano sanitario regionale è assolutamente lacunoso rispetto al presidio ospedaliero di Cairo e appare fortemente problematico e di sostanziale indecifrabilità cosa avverrà dentro il presidio valbormidese”.