Salute, Costa: “In arrivo il nuovo piano oncologico nazionale”

Italia. “A pochi giorni dall’invio del nuovo piano oncologico nazionale alla conferenza Stato-Regioni, approviamo oggi in Parlamento questa mozione unitaria. Una risposta concreta alle istanze di tantissimi pazienti e famiglie che lottano contro un male terribile e invisibile”. E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine della votazione alla Camera della mozione unitaria in materia di prevenzione delle malattie oncologiche.

“Il tema della salute – spiega – ancora una volta, unisce. Sono orgoglioso di aver rappresentato il Governo in questa votazione che dimostra la piena consapevolezza delle nostre deputate e dei nostri deputati che un Paese che non investe in salute, prevenzione e ricerca è un Paese senza futuro. Un passo decisivo verso la realizzazione di una società migliore che si prenda cura non solo della malattia ma anche e soprattutto della persona. Il documento recepisce le indicazioni del Piano europeo di lotta contro il cancro, per il miglioramento della vita dei pazienti oncologici e dei propri cari. La mozione impegna l’Esecutivo, tra le altre iniziative, all’introduzione, di nuovi strumenti che garantiscano la tutela del diritto all’oblio oncologico. Solo superando questi pregiudizi e riconoscendo questo diritto agli ex pazienti potremo garantire loro una vita dignitosa”.

“Le persone guarite da un tumore, infatti, riscontrano spesso difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi, come la richiesta di mutui e prestiti, la stipulazione di assicurazioni e l’adozione di figli. Il Governo si impegna altresì a promuovere campagne di screening e di informazione, a facilitare la ricerca clinica sui farmaci oncologici innovativi e a sostenere la lotta al cancro infantile”, conclude Costa.