Salario minimo, Toti: “Lavoriamo per giusta retribuzione, ma serve ridurre cuneo fiscale”

Liguria. “Bene il salario minimo approvato dall’Europa. Speriamo che anche in Italia si lavori per una giusta retribuzione per chi lavora. Certi stipendi sono francamente indegni”. Così si sostiene il reddito e il mercato interno del Paese. Il resto è propaganda elettorale”, così scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“Ma, al tempo stesso, non possiamo nasconderci dietro il feticcio del salario minimo”.

“In Italia serve soprattutto: ridurre il cuneo fiscale, visto che la tassazione sul lavoro ha raggiunto il 60%”.

“In pratica, oltre metà della paga finisce in tasse; non ci può essere una differenza di poche centinaia di euro tra chi si spacca la schiena e chi poltrisce sul divano con il reddito di cittadinanza. Chi percepisce il sussidio deve formarsi o lavorare; più libertà alla contrattazione di secondo livello”.

“Le imprese che fanno utili devono poterli usare, esentasse per incentivare i propri lavoratori” conclude Toti.