Savona. È stato un “ritorno a casa” da sogno per il Savona Rugby, società qualificatasi alla Fase Nazionale di Serie C pronta ora a lottare fino all’ultimo per cercare di ottenere una storica promozione. In occasione del match disputato ieri, di fronte ad una notevole cornice di pubblico, i biancorossi guidati da Andrea Costantino hanno affrontato un Amatori Novara inizialmente concreto, con maggior possesso dell’ovale, ed in vantaggio nel punteggio quasi sino alla mezzora di gioco.

Successivamente però è arrivata la reazione del Savona Rugby, squadra salita di tono per certi versi inaspettatamente, ma con estremo vigore grazie alle tre mete segnate da Shehu, Franceri e Tommaso Rossi, una serie positiva che ha letteralmente annichilito il club piemontese. Nel secondo tempo poi il pacchetto di mischia ligure ha proseguito il lavoro già iniziato nella prima fase dimostrando una chiara superiorità, questo mettendo spesso in difficoltà gli “avanti” avversari.

Amato e Marco Bernat hanno infine portato a cinque lo score di mete, il tutto per un risultato che lascia ai biancorossi la consapevolezza di avere un confortante bonus, questo anche se per poter festeggiare la storica promozione in Serie B sarà necessario superare l’ostica trasferta del “Laurenti” di Novara.

SERIE C/FASE FINALE NAZIONALE

Partita di andata al Fontanassa di Savona: Savona – Amatori Novara 36/15 (punti 5/0)

Playoff: la finale Savona Rugby vs Amatori Rugby Novara

La partita di ritorno verrà disputata domenica 12 giugno a Novara.

Nel video in apertura, i festeggiamenti dei tifosi per l’entusiasmante vittoria ottenuta nel match di ieri.