Riunito il tavolo di concertazione per la sicurezza sul lavoro: al centro edilizia, attività estrattive e formazione

Liguria. Si è tenuta oggi la terza riunione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Erano presenti il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, il prefetto di Genova Renato Franceschelli, l’assessore al lavoro della Regione Liguria, l’assessore a urbanistica e attività estrattive della Regione Liguria, assieme a rappresentanti dei sindacati confederali liguri Cgil, Cisl e Uil, della Confsal, delle Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, di Anci, Confindustria e di tutti gli Enti (Inail, Inps, Ispettorato territoriale del lavoro) e associazioni di categoria coinvolte sul tema, oltre che dei tecnici del Dipartimento Salute (settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro), della direzione generale territorio e delle Asl (con i referenti dei servizi Psal).

Al centro dell’incontro l’aggiornamento sul monitoraggio della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le attività legate all’edilizia e alle attività estrattive sul territorio regionale, il rinnovo del protocollo d’intesa tra Inail e Regione Liguria per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si è inoltre trattato il tema della sicurezza dei lavoratori operanti in ambito autostradale, che vedrà lo sviluppo di attività di formazione dedicati agli operatori del settore, ai rappresentanti della sicurezza e ai lavoratori. Infine saranno sviluppate attività formative e informative riguardanti stage e tirocini curriculari nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.