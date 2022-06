Riviera beach volley: prima della tappa del campionato spettacolo ai B2 maschili e femminili

È tutta albissolese la wild card per le qualifiche della tappa del campionato italiano assoluto che si disputerà per la prima volta in provincia di Savona ad Albissola Marina.

Si sono infatti aggiudicati di fronte a spalti gremiti di pubblico il serie beach B2 organizzato da Riviera beach volley su 4 campi montati ad hoc la coppia maschile Arpino Felix e Daniele Travi e la femminile formata da Cecilia Perata e Monica Pastorino.

Finali spettacolari che preannunciano il grande show della Serie A assoluto che porteranno ad Albissola i campionissimi del beach volley nazionale.

“Grandissima la soddisfazione per l’impostazione di un evento mai avuto ad Albissola – spiega Alessio Marri, presidente del Riviera beach volley – lo sforzo immenso di bonificare a fondo delle spiagge libere ripulite e vagliate in profondità in modo da lasciare oltre all’impronta dello sport un’opera per la comunità”.

Grande la sinergia con l’amministrazione Nasuti che si è impegnata con grandi sforzi la realizzazione di una candidatura molto simbolica per il Riviera che viene da 3 mesi di grandissimi eventi tra Laigueglia, Finale Ligure e Albissola Marina.

“Il torneo è stato organizzato molto bene – ha commentato il consigliere di Albissola Marina Roberto Bragantini – ha portato molta gente in paese e non possiamo che esserne soddisfatti”.

Il programma dei 2 week end procede quindi con la Serie A attesa per venerdì con le qualifiche, sabato e domenica tabellone principale con le finalissime tra i campioni italiani maschili e femminili alle ore 16 presso l’arena centrale nella spiaggia libera di fronte al comune di Albissola Marina.