Risparmio energetico ad Altare, il sindaco Briano: “Sostituiti oltre 300 punti luce con lampade a basso consumo”

Altare. “La riduzione del consumo energetico è una priorità alla quale l’amministrazione comunale di Altare lavora da tempo”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Altare Roberto Briano.

“Con progetti mirati e investimenti costanti nel tempo – spiega -, sono stati previsti interventi per il risparmio energetico in vari settori: dalla scuola all’edilizia pubblica e, naturalmente, all’illuminazione pubblica con un’estesa campagna di “relamping”. In parole povere? Sostituzione sistematica dei punti luce con lampade a basso consumo, con risultati da raccogliere e verificare nel tempo”.

“Ad oggi, a fronte di un investimento complessivo di 137.000 euro, ad Altare sono stati sostituiti con led o altri tipi di lampade a basso consumo più di 300 punti luce, con beneficio per le casse comunali ma soprattutto per l’ambiente”, conclude Briano.