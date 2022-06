Riscaldamento del mare, allarme per il settore ittico: “Dovremo razionare il pescato ai clienti”

Liguria. Tra le conseguenze in atto in Liguria e nel savonese per i cambiamenti climatici anche le ripercussioni sul settore ittico e della pesca. A seguito del progressivo aumento delle temperature dei nostri mare, secondo dinamiche di tropicalizzazione, specie tradizionali di pesci, molluschi e crostacei risalgono verso il nord alla ricerca di acque più fredde, stesso discorso anche per la spigola.

Al contrario, secondo i recenti studi, si trovano specie tropicali di merluzzo, così come acciughe “extralarge” molte specie “aliene” per i nostri mari e per lo stesso settore ittico: è il fenomeno migratorio e immigratorio della fauna marina, con un habitat alterato rispetto al clima abituale, con il quale bisognerà fare i conti.

Una testimonianza arriva dagli allevatori di muscoli liguri, che stanno lamentando in questi giorni la perdita di quantitativi significativi nella loro attività: perdita di ‘materia prima’, e quindi di fatturato, divenuta sempre più insostenibile, con costi di produzione sempre più elevati.

La causa è la temperatura del mare, decisamente troppo sopra la media, che ha cambiato gli equilibri faunistici del nostro mare: “Abbiamo rilevato un aumento della temperatura dell’acqua fino a 5 gradi tra maggio e giugno, arrivando a 25 gradi negli strati superficiali. In queste condizioni, il metabolismo delle orate aumenta e così anche la loro alimentazione”.

Per arginare la situazione di crisi, la richiesta di autorizzazione per una barca che operi con la cianciola, l’unica tecnica che potrebbe essere efficace. Le estati migliori per i pregiati mitili sono quelle in cui si sono registrate precipitazioni in grado di abbassare la temperatura del mare.

Il settore ittico e della pesca, che come tanti sperava in una estate di rilancio, anche grazie alla ripresa dalla ristorazione e del turismo, lancia l’allarme: “°Non vorremmo trovarci ad agosto a dover razionare la consegna ai clienti, proprio nel clou della stagione e del consumo dei prodotti ittici della nostra Liguria”.