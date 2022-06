Ricercato per furto, due carabinieri fuori servizio lo trovano in centro a Laigueglia: arrestato

Laigueglia. Era ricercato per una serie di furti commessi all’interno di vari locali. E questa notte è stato arrestato dopo che due carabinieri di Alassio fuori servizio lo hanno notato camminare per il centro di Laigueglia.

A finire in manette un cittadino nordafricano, per il quale l’autorità giudiziaria di Savona aveva emesso una misura di custodia cautelare in carcere dopo che i carabinieri della Stazione di Andora avevano raccolto una serie di indizi a suo carico. L’uomo, però, risultava irreperibile.

La ricerca si è conclusa come detto questa notte, quando il presunto responsabile è stato notato a Laigueglia mentre girava indisturbato nel centro cittadino. La sua presenza non è sfuggita all’occhio di due carabinieri di Alassio, liberi dal servizio, che camminavano.

Per lui sono scattate le manette in esecuzione del provvedimento restrittivo. Al momento si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Il procedimento è attualmente nella fase preliminare – fanno sapere le forze dell’ordine – ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria”.