Riapre il Teatro Ambra. Tomatis: “Sarà emozionante”, Mesiano: “Speriamo continui questa alleanza con il Comune”

Albenga. Ci sarà anche Margherita Fumero, sabato 4 giugno alle ore 21,00, alla tanto attesa riapertura del Teatro Ambra di Albenga dopo due anni di chiusura ed il rischio che la cittadina ingauna perdesse per sempre il suo prezioso spazio.

In scena la Compagnia Masaniello e il loro spettacolo “Napoli in palcoscenico”, regia di Alfonso Rinaldi. Spettacolo di Varietà tra canzoni e comicissimi momenti teatrali della Napoli di una volta. Uno spettacolo pieno di colori e vitalità, dove la cultura partenopea verrà rappresentata in ogni sua forma d’arte e intrattenimento.

Nel corso del breve intervallo ci sarà occasione di fare “Quattro chiacchiere con Margherita” che è anche il titolo di un suo famoso libro. Con Margherita Fumero si ripercorreranno alcuni momenti della sua nutrita carriera, da quando fu scoperta dal grande Erminio Macario ai film con Bud Spencer e Tomas Milian, dal Drive In con la sua, mitica, “accoppiata” con Enrico Beruschi, fino a Wanda di Camera Caffè con Luca e Paolo.

Margherita Fumero

“In pratica ripartiamo da dove ci eravamo fermati – dichiara l’attore Mario Mesiano, direttore del Teatro – infatti la scelta di ripartire con la compagnia Masaniello non è un caso, loro sono stati i primi ad essere annullati dopo l’ordine di chiusura per covid del 22 febbraio 2020, e quindi si è deciso di riaprire il Teatro di Albenga con un varietà allegro e festoso che la compagnia interpreta da tempo con grande maestria”.

La Compagnia Masaniello

“Contiamo sul fatto che questa rinnovata alleanza con l’amministrazione, sindaco Tomatis in primis, che ringrazio per l’impegno, possa continuare nel tempo e far sì che il Teatro di Albenga possa continuare ad avere la considerazione, il sostegno e l’impegno che merita” conclude Mesiano.

“Erano due anni che aspettavo questo momento – commenta il primo cittadino ingauno, Riccardo Tomatis – e sarà emozionante tornare al Teatro Ambra. La collaborazione ha portato al risultato sperato e questo nuovo inizio ne è la dimostrazione. Ringrazio Mario Mesiano e gli avvocati Alessandro Aschero e Margherita Gallo per la determinazione e la professionalità dimostrata”

“Un rapporto di collaborazione e sinergia che ci porta a pensare e sperare che si siano poste le basi con le quali il Teatro Ambra possa andare avanti in futuro e navigare in acque tranquille e non a vista come è stato finora” afferma il dottor Nicola Circosta, vice direttore e contabile del Teatro Ambra.