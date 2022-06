Savona. E’ scontro sulla viabilità tra gli assessori della giunta Russo con i residenti di Zinola durante l’incontro che si è tenuto alla Sms Zinolese. Presenti una trentina di zinolesi e gli assessori Lionello Parodi, Ilaria Becco, Gabriella Branca e Riccardo Viaggi. “Diamo una mano e siamo disposti a collaborare ma vogliamo essere ascoltati”, dice uno dei presidenti. L’assessore Becco dichiara la sua disponibilità a trovare soluzioni insieme. Gli assessori hanno presentato il progetto per una rotonda ma i residenti e i commercianti si sono opposti.

“Ci sono poche strisce pedonali e parcheggi. Ma viene detto che è una strada ad alta percorribilità e non si può rallentare il traffico. Una cosa senza senso. Siamo l’unico quartiere in Italia dove non ci sono strisce per 480 metri”. Due delle criticità presentate dai residenti di Zinola agli assessori Ilaria Becco e Lionello Parodi durante l’incontro che si è tenuto alla Sms Zinolese in merito al cantiere per il restyling di via Nizza.

L’assessore all’urbanistica Ilaria Becco replica dicendo “non basta mettere due strisce per terra”. L’assessore ai lavori pubblici invece apre alla possibilità di aumentare gli attraversamenti per i pedoni. Sul punto una residente protesta: “Sono anni che siamo diventati ‘Albissola2′”.

Sui posteggi per le auto: “Non è possibile che da venerdì sera a domenica non riusciamo a trovare un posto. La gente parcheggia ovunque”. Fa eco un altro residente: “Siamo 5 anni che collaboriamo per riuscire ad avere un quartiere vivibile. Il weekend noi non possiamo spostare la macchina”.

Il consigliere Carlo Frumento propone come risoluzione per il weekend “di destinare i parcheggi dal cimitero, che rimangono sempre vuoti, ai turisti“. L’assessore Becco ribatte: “Basterebbe mettere una navetta“. Per le attività commerciali, sia per chi consegna che per i clienti, invece gli assessori propongono il parcheggio a tempo. L’assessore Branca ha rassicurato sugli interventi dei vigili per migliorare la situazione relativa alle soste selvagge.

Sollevati anche problemi di sicurezza: “Le luci sulla passeggiata non funzionano ed è capitato più volte di essere seguita. Servono delle telecamere”, racconta una ragazza.

Da lunedì 13 a sabato 25 giugno via Nizza sarà interessata, nell’ambito dei lavori di riqualificazione, dall’asfaltatura del manto stradale con istituzione di una viabilità a senso unico. La prima fase (dal 13 al 18 giugno) interessa il tratto compreso tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò. La seconda fase (dal 20 al 25 giugno) interessa il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte. Per rendere i lavori il più possibile celeri e per ridurre al massimo i disagi, si lavorerà su un doppio turno, anche nelle ore notturne.