Restyling via Nizza, ancora polemiche. Una commerciante: “Isolati dal cantiere, rischio chiusura”

Savona. “I lavori in via Nizza sono un’enorme problema per tutti i commercianti. Ci troviamo da mesi con il cantiere aperto davanti ai locali e la situazione si è aggravata enormemente nelle ultime settimane e peggiorerà nelle prossime”. Continuano le polemiche per il restyling di via Nizza da parte dei commercianti. Il grido d’allarme arriva da Cristina Ceruti, titolare di un autosalone: “I clienti non si fermano e abbiamo da mesi un calo di fatturato, rischiamo di chiudere l’attività. Ci troviamo impossibilitati a lavorare“.

I commercianti riferiscono che da Palazzo Sisto non hanno ricevuto nessuno feedback: “Nessuno ci ascolta e capisce che portando avanti il progetto così com’è della passeggiata ci danneggerà ulteriormente. Abbiamo anche fatto scrivere una PEC dal nostro avvocato al Comune di Savona senza ottenere alcuna risposta“. Dal Comune spiegano che “è stato fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi”.

“Non chiediamo molto, vorremmo solo essere ascoltati. Siamo davvero disperati”, ha concluso amareggiata.

In questi giorni la viabilità in città è in tilt, molte vie sono congestionate a causa del senso unico alle Fornaci per la riasfaltatura e alla conseguente deviazione del traffico in altre vie. Il solo tratto compreso tra via Cherubini/via Cimarosa e lo Scaletto dei Pescatori verrà mantenuto a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso esclusivamente a residenti e autorizzati.

La prima fase (dal 13 al 18 giugno) interessa il tratto compreso tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò. La seconda fase (dal 20 al 25 giugno) interessa il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte. Per rendere i lavori il più possibile celeri e per ridurre al massimo i disagi, si lavorerà su un doppio turno, anche nelle ore notturne.

Per quanto riguarda i parcheggi, uno dei problemi sollevati durante l’incontro di venerdì scorso con i residenti, l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi rassicura: “Stiamo ragionando su come trovarne altri, ma ci vuole tempo. I disagi sono inevitabili, ma per l’asfaltatura abbiamo individuato questo periodo perchè ci pareva ragionevolmente il meno impattante”.

I tempi previsti a inizio anno sono rispettati: “La conclusione del cantiere – ribadisce Parodi – sarà entro fine anno”. Ottimismo da parte dell’assessore su quello che sarà a cantiere finito: “Il risultato sarà buono“.