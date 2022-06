Regione, Mai (Lega): “Esenzione tassa automobilistica e pedaggi autostradali per mezzi AIB e Protezione civile”

Liguria. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato i due ordini del giorno presentati dalla Lega che riguardano il “via libera all’esenzione per la tassa automobilistica ed pedaggi autostradali per mezzi AIB e Protezione civile”. A darne notizia è il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 630, presentato da Stefano Mai, che impegna la giunta a chiedere al Ministero delle infrastrutture di esentare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di Protezione Civile e AIB, con sede in Liguria e iscritti nel sistema ZERO-GIS, adibiti esclusivamente alle funzioni di Protezione Civile e AIB.

Nel documento si rileva che i gruppi comunali e le squadre dei volontari di Protezione Civile e AIB possiedono mezzi che non sono identificabili come mezzi speciali, tuttavia vengono esclusivamente utilizzati per la prevenzione di incendi e protezione civile, ma non godono dell’esenzione della Tassa automobilistica regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità anche il secondo ordine del giorno, presentato ancora da Stefano Mai, che impegna la giunta a farsi parte attiva verso il Governo affinché anche i mezzi dei gruppi comunali e dei volontari di Protezione Civile e antincendio boschivo vengano esonerati dal pagamento del pedaggio autostradale.

Nel documento si ricorda la recente sentenza del tribunale civile di Roma che ha disposto che le ambulanze di ANPAS e CRI non debbano pagare il pedaggio autostradale, sia quando sono impegnate in interventi di emergenza/urgenza, sia nei servizi ordinari di assistenza.

“Esonero dal pagamento dei pedaggi autostradali ed esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i mezzi di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di Protezione civile e AIB, con sede in Liguria e censiste dal sistema Zero-Gis, che sono impegnati in qualsiasi momento dell’anno in alluvioni, incendi e altri interventi in difesa del territorio e della comunità ligure”, ha spiegato.

“Si tratta di due atti che andranno a sgravare di importanti costi i gruppi di volontari, i quali potranno così investire tali risorse in dispositivi di protezione individuale e attrezzature andando a rafforzare lo straordinario sistema ligure del volontariato di Antincendio boschivo e Protezione civile, certamente già tra i migliori del nostro Paese”, ha concluso Mai.