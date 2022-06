Referendum, Toti: “Occasione persa”. Scarsa affluenza? “Sintomo di sfiducia nella politica”

Liguria. “Occasione persa”. È questo, in sintesi, il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sul flop del referendum sulla giustizia, lontanissimo dal quorum necessario.

“Resta l’amarezza per un’occasione perduta – ha spiegato Toti – perché una riforma della giustizia è fondamentale per un buon andamento di questo Paese e anche per un buon equilibrio tra i poteri dello Stato. Si è persa una buona occasione. Credo che la guerra, molte ragioni, forse anche una scelta non felice di accorparle a un turno amministrativo che ha visto coinvolto solo un piccolo pezzo di elettorato non abbiano aiutato. Ora questo ribalta sul Parlamento una responsabilità ancora maggiore”.

Ma a spiccare è stata anche la bassa affluenza alle amministrative: “L’affluenza bassa credo che sia ormai un tema endemico di questo periodo, purtroppo evidentemente un pezzo di elettorato non ha ancora maturato una sufficiente fiducia nella politica per tornare a esprimere un proprio voto. E su questo tutta la politica, di qualsiasi colore, si deve interrogare”, ha proseguito Toti.

“Occorre tenere presente che nelle democrazie avanzate e mature, dagli Stati Uniti d’America dove c’è un sistema molto diverso alla Francia, i tassi di affluenza per la verità sono abbastanza coerenti con quelli che abbiamo visto. Non credo che nessuno si possa aspettare in Europa i voti di monarchia o repubblica o delle elezioni del 1948, non è più quello il tempo. Certo che delegare scelte importanti ad altri cittadini da parte di un pezzo importante della popolazione deve far riflettere”, ha concluso il governatore ligure.