Referendum, a Savona gazebo della Lega: “Con il nostro voto potremo migliorare la giustizia”

Savona. Il 2 giugno non solo elezioni comunali, si vota anche 5 referendum della giustizia. Per l’occasione, prosegue la mobilitazione della Lega volta ad informare i cittadini che andranno alle urne.

Due gli appuntamenti in programma organizzati dalla sezione cittadina di Savona: sabato 4 giugno alle ore 10 in corso Italia gazebo con Stefano Mai Capogruppo Lega Regione Liguria, delegato regionale referendum giustizia e lunedì 6 giugno dalle ore 10 in piazza del Popolo.

“Sarò in piazza insieme agli amici di Savona per informare i cittadini circa l’occasione storica che abbiamo il 12 giugno. Con il nostro voto potremo migliorare la giustizia”. Così il delegato regionale referendum giustizia Stefano Mai che aggiunge: “In Italia oggi ci sono 6 milioni di processi arretrati, ogni anno 1000 innocenti finiscono in carcere e lo Stato spende 30 milioni di euro per rimborsi e risarcimenti, il 40% delle persone incarcerate attende una sentenza definitiva, sindaci decadono dal loro ruolo anche se in un secondo tempo risultano innocenti, e in tutto questo, la valutazione del lavoro dei magistrati è fatta da loro stessi. È evidente che il sistema così non funziona”.

“Con il sì ai 5 referendum proposti inizieremo questo grande cambiamento verso una giustizia giusta e noi abbiamo il dovere di informare i cittadini a causa nell’assordante silenzio dei media”, conclude Mai.