Rari Nantes Savona, due medaglie agli Italiani: Mastroianni e Ogliari d’oro, Meucci e Peri di bronzo

Savona. La Carige Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’oro nella finale del duo misto e la medaglia di bronzo nella finale del duo femminile. Le finali si sono concluse nel tardo pomeriggio odierno nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta svolgendo il campionato italiano assoluto estivo di nuoto sincronizzato.

Nel duo misto la coppia della Rari Nantes Savona, formata da Sofia Mastroianni e Nicolò Ogliari, ha totalizzato 84.6667 punti laureandosi campioni italiani 2022. Al secondo posto la coppia formata da Elisa Cicchetti e Edoardo Fanton del Flaminio Sporting Club che ha totalizzato 81.3000 punti. Al terzo posto si sono classificati Diana Bonicelli e Filippo Pelati dell’Uisp Bologna con 77.4000 punti.

Nel duo femminile la coppia savonese formata da Vittoria Meucci e Vittoria Peri ha conquistato la medaglia di bronzo con 84.4000 punti. Al primo posto Alessia Macchi e Susanna Pedotti del Busto Nuoto con 86.4333 punti ed al secondo posto Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini dello Sport Village con 85.6333 punti.

La premiazione delle atlete è stata effettuata dall’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, dal consigliere della Federazione Italiana Nuoto, Antonio De Pascale, e dal presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone.

La squadra della Carige Rari Nantes Savona è composta da Carmen Rocchino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Nicolò Ogliari, Vittoria Meucci, Vittoria Peri, Beatrice Andina, Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Petta, Greta Gitto Sara Prostamo, Irene Affatati e Paola Scaltritti. La atlete biancorosse sono guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Davide Torreggiani.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. L’ingresso per assistere a tute le gare in programma è gratuito.

Sofia Mastroianni e Nicolò Ogliari con la medaglia

Vittoria Meucci e Vittoria Peri con la medaglia