Rapporto Autorità Portuale-Comune, Orsi alla giunta: “Ai buoni propositi non seguono risultati concreti”

Savona. “Premesso che se avessimo vinto le elezioni, avremmo attivato il giorno dopo le procedure, amministrative e ministeriali, per ‘riprenderci’ le spiagge (potenziale volàno della città per 12 mesi l’anno) avevo tuttavia apprezzato il piglio del sindaco nelle sue prime uscite per rivendicare un ruolo operativo, forse un po’ abdicato negli ultimi 25 anni. Per ora ai buoni propositi non stanno seguendo risultati concreti: una strana ripartizione di ruoli e competenze in cui ognuno scarica e nessuno provvede”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Fabio Orsi in merito ai rapporti tra Comune di Savona e Autorità Portuale.

“La Vecchia Autorità portuale (quel che ne rimane) e il porto sono ‘nella città di Savona’ – sottolinea Orsi -. La Città di Savona non è quindi estensione fisica del porto e della sua Autorità. Fermo restando l’inscindibile rapporto che lega gli uni all’altra, l’amministrazione comunale non ne deve mai essere succube, ma semmai deve rivendicare il suo ruolo anche oltre il livello istituzionale e delle strette competenze”.

La pulizia delle spiagge pubbliche rientra tra gli oneri previsti dal contratto di servizio tra Ata e il Comune che le ha in subconcessione e quindi si occupa della loro gestione. Orsi attacca la giunta sulla pulizia del litorale cittadino: “La pulizia di una parte importante delle spiagge libere cittadine si svolge con colpevole ritardo. La pulizia viene svolta da Ata per conto del Comune che addebita a sua volta il ritardo ai tardivi fondi erogati dalla Regione per il ripascimento quando invece sono due cose ben diverse. E nessuno alza la voce con chi di dovere“.

A questo proposito Orsi cita anche la questione del guasto al ponte mobile della Darsena, di competenza di Autorità Portuale: “Il cuore pulsante della vita serale estiva in città è tagliato fuori da settimane. Ci sono danni evidenti per gli operatori e disagi per turisti e residenti“. AdSP ha comunicato stamattina che il motore guasto sarà ripristino entro la prima settimana di luglio. “Nessuno del Comune – conclude Orsi – ribalta qualche tavolo per far alzare il telefono a chi comanda e velocizzare un intervento che non può essere messo sullo stesso piano di una qualunque manutenzione. Forse sarebbe meglio fare qualche tavolo di lavoro in meno e ribaltarne qualcuno di più“.