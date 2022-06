Ranzi, Carrara: “Chiuso l’unico wc pubblico, al posto di pulirlo: amministrazione incapace di risolvere i problemi”

Pietra Ligure. Riaprire il servizio igienico di Ranzi e provvedere alla sua sanificazioni. È questa la richiesta a centro della mozione presentata da Mario Carrara, della gruppo di minoranza “Centrodestra”, dopo la chiusura degli scorsi giorni. Una situazione che definisce “incresciosa” considerando che si tratta dell’unico wc pubblico presente nella zona dopo la chiusura di tutti i bar.

“Questa – dice Carrara è la dimostrazione di come l’incapacità di questa amministrazione comunale di risolvere i problemi e di gestire le questioni anche più semplici possa far giungere a risultati assurdi, ridicoli ed inaccettabili. Il gabinetto pubblico di Ranzi, sporco e lercio, per l’incapacità di gestirlo, anziché pulirlo, è stato chiuso”.

“Il 27 maggio scorso – racconta – abbiamo presentato una mozione nella quale denunciavamo le vergognose condizioni del gabinetto pubblico comunale nel parco di Ranzi, immediatamente sotto alla piazza principale del paese, alla chiesa parrocchiale e al cimitero. Una posizione che, strategicamente più ‘centrale’ di così, non si può. L’unico servizio igienico pubblico della frazione dopo che i bar esistenti negli anni scorsi sono stati tutti chiusi. Abbiamo denunciato lo stato di grave degrado in cui lo stesso gabinetto pubblico si trovava perché, per la lordura e la sporcizia, era diventato impossibile per chi ne avesse avuto bisogno servirsene, a pena di prendersi un’infezione.

“Il gabinetto – spiega Carrara – non era inservibile perché fosse stato danneggiato nelle sue strutture o componenti ma, molto semplicemente, perché erano mesi che nessuno lo puliva, con la conseguenza scontata che era diventato una vera cloaca di sozzura. La documentazione delle fotografie, che avevamo prodotte in serie cronologica successiva, è lì a dimostrarlo. Ci saremmo aspettati una rapida e tempestiva pulizia ed igienizzazione, specie in questi tempi di pandemie e di malattie…E invece, non ci volevamo credere. Il gabinetto, l’unico gabinetto pubblico comunale di Ranzi è stato chiuso. E basta. Ora è davvero inservibile a chiunque”.

“Non sappiamo – prosegue -se sia stato pulito e poi chiuso. O, semplicemente chiuso, così, lasciato lurido com’era, per far prima. Non ci volevamo credere che il sindaco si fosse ridotto a tale dimostrazione di incapacità nel gestire le cose pubbliche, ma questa è la dimostrazione ‘provata’ che, oltre ai blabla autoreferenziali e di autocomplimento, questa amministrazione non sa andare e, incapace di risolvere i problemi anche cerebralmente elementari, semplicemente li elimina, come nel caso del gabinetto pubblico, non facendo, come avrebbe dovuto fare, la necessaria pulizia e continuando a garantirne la funzionalità essendo l’unico ‘pubblico’ esistente, ma chiudendolo proprio ed impedendone l’uso a tutti coloro che ne abbiano bisogno”.

“Quindi – sottolinea il consigliere – prima il gabinetto pubblico era inservibile per la sozzura; ora è inservibile per il sindaco. In pratica: il sindaco si è sostituito alla sozzura nell’inservibilità. A quanto pare, ‘sozzura’ e ‘sindaco’ sono funzionalmente intercambiabili ai fini dell’inservibilità dei servizi comunali. È per protestare per questa assurda decisione, che cittadini esasperati da questa situazione di menefreghismo, trascuratezza ed autoritarismo hanno affisso una scritta sulla porta chiusa del gabinetto del parco di Ranzi; scritta che siamo andati a fotografare e sul cui messaggio contenuto esprimiamo la nostra condivisione”.

Carrarra poi si domanda: “Non è assurdo ed inverosimile che, con un gabinetto pubblico esistente, si debbano costringere adulti e bambini a ridursi a ricorrere agli angoli ed ai cespugli per espletare le loro necessità fisiologiche urgenti? È questa la lezione di decoro, di igiene, di educazione e civiltà che questo Sindaco vuol dare? Tutto ciò, tenendo conto che, come si vede bene dalle foto, la fontanella che esisteva è stata anch’essa eliminata e tolta tempo fa, ed adesso, così non c’è proprio più nulla a cui abbeverarsi o lavarsi le mani”.

“Per questo – conclude – chiediamo che venga riaperto e mantenuto controllato ed efficiente attraverso un servizio adeguato e continuativo di pulizia e igienizzazione e che venga riposizionata una fontanella nella posizione in cui esisteva, essendo già predisposti gli impianti”.