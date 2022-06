Raduno dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, a Pontedera anche la sezione savonese

Oggi e domani, domenica 26 giugno, si terrà presso Pontedera (PI), l’ottavo raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”. Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale. Sarà presente anche la Sezione dell’ANPS di Savona.

Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile. La mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia. Nel pomeriggio verrà deposta una corona d’alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica allo stadio “Ettore Mannucci”, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili. A tale sfilata sarà presente anche la Sezione dell’ANPS di Savona.

La sezione di Savona, di cui attualmente è presidente dall’anno 2015, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato in congedo Roberto Di Guida, vede tra i suoi associati sia personale in servizio che dipendenti in congedo, familiari, simpatizzanti e cittadini sostenitori. Il Questore della Provincia di Savona Alessandra Simone è socio onorario del sodalizio.

La sezione svolge la propria attività in strettissimo contatto con la Questura di Savona, partecipando a tutte le importanti manifestazioni istituzionali, ad importanti iniziative sulla legalità rivolte a scolaresche e cittadini ed a incontri focalizzati sulla prevenzione dei reati perpetrati nei confronti dei soggetti delle fasce deboli della popolazione.

Il presidente ricopre attualmente anche l’incarico di delegato regionale, coordinando l’attività di tutte le Sezioni ANPS della Liguria (Genova, Imperia, La Spezia e Ventimiglia), mantenendo strettissimi contatti con la presidenza nazionale, che ha sede in Roma.