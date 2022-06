Quiliano inserisce altri due sentieri del territorio nella Rete Escursionistica della Liguria

Quiliano. Sul territorio del Comune di Quiliano, ricco di una fitta rete escursionistica con pregiate caratteristiche, per chi predilige le escursioni ed ama immergersi nella natura, si aggiungono due itinerari: Quiliano – Viarzo – Cascina Giovetto – Alta Via dei Monti Liguri (segnalato da pallino rosso sottolineato) e Roviasca – Cascina Sarasino –AV ML (segnalato da segnavia con cerchio rosso).

“In realtà è più appropriato parlare di un recupero di antichi sentieri – precisa il sindaco Nicola Isetta – che abbiamo voluto inserire nella Rete Escursionistica della Liguria e che arricchiscono l’offerta outdoor turistica del nostro territorio, posto a cerniera tra il mare e l’Appennino ligure e in continuità con le reti escursionistiche del Finalese, della Valbormida e dei Comuni limitrofi. Gli itinerari si aggiungono anche alla mappa geo-localizzata di tutti i nostri sentieri segnalati CAI e FIE, ultimata a completamento dell’incarico che l’amministrazione comunale ha affidato al Dott. Davide Mangraviti lo stesso che ha curato, con accreditamento regionale, l’inserimento in REL”.

“Con questo ulteriore inserimento nella REL – aggiunge – si è voluto mettere in evidenza una caratteristica particolare del territorio quilianese che consiste nell’essere collegato direttamente all’Alta Via dei Monti Liguri sia dal Centro Storico di Quiliano sia dal centro del borgo della Frazione di Roviasca”.

“A seguito del lavoro svolto – aggiunge l’assessore al Turismo Cinzia Pennestri – per offrire maggiori informazioni è sempre più attivo il nuovo sito di Quiliano Turismo, appositamente dedicato alle numerose offerte per una visita sul territorio. Nella sezione Natura è possibile informarsi sulle caratteristiche di tutti gli itinerari escursionistici e, cosa molto importante, scaricare sia le tracce gps dei singoli sentieri sia la mappa interattiva completa, da utilizzare anche offline su un semplice smartphone. Un’offerta per poter camminare in sicurezza in uno dei luoghi più interessanti dell’entroterra ligure e provare le emozioni di un nuovo turismo esperienziale”.

Quiliano – Viarzo – Cascina Giovetto – Alta Via dei Monti Liguri

Percorribile a piedi – Segnavia: pallino rosso sottolineato – Lunghezza: 7.7 Km –

Tempo percorrenza: ore 3.45 – Dislivello: 380 m – Quota massima: 615 m

Roviasca – Cascina Sarasino – Alta Via dei Monti Liguri

Percorribile a piedi – Segnavia: cerchio rosso – Lunghezza: 3.8 Km

Tempo percorrenza: ore 2.15 – Dislivello: 360 m – Quota massima: 590 m