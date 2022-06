Quiliano, continua il tour dell’amministrazione sul territorio

Quiliano. Continua il tour degli incontri pubblici del sindaco e dell’amministrazione comunale di Quiliano. Il tour d’incontri proseguono con l’appuntamento di Montagna, mercoledì 29 giugno alle 20.45 presso la Società di via Lanrosso Inferiore, e si conclude con l’incontro di giovedì 30 giugno alle 20.45 nella sala consiliare di piazza Costituzione.

Spiegano dal Comune: “Con questi incontri incontriamo i cittadini sia delle due realtà più grandi di Valleggia e Quiliano, sia quelli di Cadibona, Montagna e Roviasca. A seguito di questo tour faremo il punto con tutto il gruppo consigliare di maggioranza e con ‘i responsabili dei servizi’ sugli elementi emersi propositivi e critici. Veniamo da anni difficili. Abbiamo iniziato il nostro mandato amministrativo nel giugno 2019 e da subito abbiamo dovuto gestire situazioni emergenziali non prevedibili e complesse come: a novembre 2019 prima emergenza metereologica; nel 2020 la pandemia Covid, che è durata per tutto il 2021 e 2022 e non è ancora conclusa; a ottobre 2021 seconda emergenza metereologica danni somme urgenze e successivamente la guerra in Ucraina con le conseguenti ricadute gestionali ed economiche finanziarie sui bilanci comunali e su aumenti dei costi gestionali. Tutt’ora in essere”.

“Questi incontri si inseriscono in un contesto di confronto tra amministrazione comunale cittadini. In questi anni nei quali la pandemia e le restrizioni conseguenti avevano imposto il distanziamento, abbiamo attuato forme di contatto possibili secondo le diverse fasi /situazioni: i messaggi settimanali del sindaco d’aggiornamento informativo ai cittadini sulla vita amministrativa della nostra comunità (anche per informare sulla situazione pandemica); la messa a disposizione del cellulare del sindaco da utilizzare per comunicazioni urgenti; il numero fisso del Comune presso la segreteria del sindaco e gli orari di ricevimento del pubblico sono presenti sul sito istituzionale, che comprendono appuntamenti fissi settimanali di ricevimento del pubblico in Quiliano e Valleggia e mensili a Cadibona, Montagna e Roviasca. Ci pare questo un modo adeguato ed efficace per tenere contatto con cittadini interessati a dialogare e a confrontarsi”.

“Abbiamo gestito e stiamo gestito questa difficile situazione con forte coesione tra giunta e maggioranza consigliare. Nessun problema politico e amministrativo ampio confronto partecipativo sulle decisioni. Tutto questo abbiamo gestito e stiamo gestendo senza aumento del carico tributario a carico dei cittadini. Impegnandoci a gestire con oculatezza il bilancio comunale e andando a ricercare risorse da contributi e finanziamenti sia per parte corrente, che per parte investimenti del bilancio. Ottenendo importanti e significativi finanziamenti. Abbiamo lavorato con uno spirito che non è stato solo quello di gestire l’emergenza e l’ordinario (come la situazione poteva anche giustificare) ma abbiamo oltre che gestito l’emergenza e ordinario cercato di guardare avanti con l’obiettivo di gestire il programma elettorale e alzare l’asticella dei progetti e del ruolo e del riconoscimento del nostro Comune e della nostra comunità nel contesto territoriale e nazionale. Siamo preoccupati per la situazione generale, ma siamo contenti dei risultati raggiunti e del lavoro che si sta facendo”.