Quiliano, al via le iscrizioni al “Premio Nazionale per la Canzone Emergente”

Quiliano. Giunge alla dodicesima edizione il “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, un appuntamento tra i più apprezzati a livello nazionale tra i festival dedicati alla musica d’autore, dallo scorso anno “Premio Città di Quiliano”. La manifestazione, che si è tenuta per nove anni a Finale Ligure, nella frazione di Varigotti, dopo aver festeggiato il suo decennale a Genova, dalla scorsa edizione si è trasferita nella Città di Quiliano e svolgerà la sua prossima edizione nei giorni 21 e 22 luglio, presso l’area spettacoli del Parco di San Pietro in Carpignano.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari e della Città di Quiliano, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti”, ed è gemellato con alcune delle più prestigiose rassegne nazionali dedicate alla musica d’autore.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, verranno selezionati alcuni artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Possono partecipare tutti gli artisti singoli o gruppi musicali i quali inviino entro il 4 Luglio prossimo una canzone originale, interpretata da loro stessi, di cui siano autori o coautori. I vincitori avranno la possibilità di esibirsi in importanti contesti nazionali come il “Meeting degli Indipendenti” di Faenza e di entrare a far parte del circuito nazionale degli eventi musicali della “Rete di Festival”.

All’interno della manifestazione viene assegnato anche il prestigioso “Premio Riccardo Mannerini” per il miglior testo, dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli anni sessanta dei New Trolls e di Fabrizio De André.

A svolgere la funzione di giurati, sono stati presenti, produttori, musicisti e giornalisti di importanza nazionale. Come ogni anno l’evento prevede anche l’esibizione e la premiazione di noti artisti del panorama nazionale. Gli scorsi anni si sono esibiti tra gli altri, Giampiero Alloisio, Max Manfredi, Yo Yo Mundi, Perturbazione, Tricarico, Fabrizio Casalino, Lorenzo Monguzzi, Mauro Ermanno Giovanardi (LA Crus), Francesco Baccini, Emanuele Dabbono, Teresa De Sio, Diodato, Roby Facchinetti, Vasco Brondi.

A condurre l’edizione di quest’anno sarà Massimo Cotto, uno dei più importati giornalisti musicali italiani, direttore artistico di Area Sanremo 2021. Tra gli ospiti che si esibiranno dal vivo, già annunciata la presenza di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, mentre a coordinare la giuria sarà il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi, già leader dei La Crus.

Altri ospiti musicali e componenti della giuria saranno annunciati nei prossimi giorni.

Grande soddisfazione esprime il Direttore Artistico del Premio Roberto Grossi: “Ancora una volta il Premio fa un ulteriore salto di qualità, con la prestigiosa conduzione di Massimo Cotto, con ospiti ed una giuria di altissima qualità. L’obiettivo è di fornire agli artisti emergenti un’occasione di visibilità e di incontro con operatori del settore sempre più qualificata. Dopo la parentesi invernale dello scorso anno, la manifestazione torna nella sua veste estiva, confermando Quiliano come sede del Premio, una città che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la qualità e l’originalità delle manifestazioni culturali che propone”.

Il bando è consultabile sul sito internet della Città di Quiliano e sulla pagina Facebook del Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente.

Massimo Cotto è DJ radiofonico, autore televisivo e teatrale, giornalista professionista, scrittore (ha al suo attivo oltre 70 libri), direttore artistico di numerosi festival e rassegne, presentatore e “narrattore”. È stato Direttore Artistico dell’ultima edizione di Area Sanremo.

Mauro Ermanno Giovanardi è fondatore dello storico gruppo La Crus, con cui pubblica 8 album con Warner, vincendo tantissimi premi tra cui due Targhe Tenco. Dal 2007 inizia la sua carriera solista che lo porta a Sanremo con “Io Confesso”; nel 2013 si aggiudica la Targa Tenco come migliore interprete e nel 2015 come migliore album dell’anno con “Il Mio Stile”. Ha avuto la direzione artistica di numerosi festival tra cui La Mia Generazione Festival in Ancona. È stato uno dei selezionatori dell’ultima edizione di Area Sanremo.

Cristiano Godano è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Ha fondato i Marlene Kuntz, band di cui è frontman, nonché autore di tutti i testi (oltre 130). Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de I vivi (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia. Ha pubblicato il racconto biografico in prima persona Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz (La Nave di Teseo, 2019). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album da solista, “Mi ero perso il cuore”.