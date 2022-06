Qualità della vita: in provincia di Savona tante discoteche per pochi giovani, bene le scuole ma tanti anziani depressi

Savona. Primi in Italia per quantità di anziani sul totale della popolazione attiva, ma anche per quantità di bar e discoteche in rapporto al numero di giovani presenti sul territorio. Sono i due dati che spiccano maggiormente nell’analisi sulla qualità della vita pubblicata da Il Sole 24 Ore, e che vede la provincia di Savona eccellere come “terra per bambini” (soprattutto in merito a sport e edifici scolastici) ma con amministratori tra i più vecchi d’Italia.

TANTI ANZIANI, MA ANCHE DISCOTECHE: COME MAI?

I due dati appaiono praticamente in antitesi tra loro ma, in realtà, sono strettamente collegati. Uno è abbastanza chiaro: l’indice di dipendenza degli anziani, ossia di residenti con 65 anni o più ogni 100 “in età attiva” (15-64 anni), è il più alto d’Italia. Significa che ogni “adulto attivo” deve sostenere o assistere una quantità di anziani più alta che in qualsiasi altra parte dello Stivale. E fin qui nulla di nuovo: in fondo lo abbiamo sempre detto tutti, semplificando un po’, che la nostra provincia “è la più vecchia d’Italia”.

Maggior stupore genera allora l’altro dato: la nostra è anche la provincia italiana con il maggior numero di bar e discoteche in rapporto alla popolazione tra 18 e 35 anni (sono ben 339 ogni 10 mila giovani). Un primato decisamente inatteso, che apparentemente ci dice che, nella provincia meno giovane di tutte, esiste una quantità di locali sovradimensionata per i (pochi) giovani presenti.

Naturalmente la spiegazione potrebbe essere semplice: la nostra è anche una provincia turistica, e quei bar e quelle discoteche coprono una clientela ben più vasta dei semplici residenti.

BAMBINI: LE SCUOLE HANNO MENSE E PALESTRE, MA NON GIARDINI

In realtà, il comparto in cui la nostra provincia ha i numeri migliori è quello dell’infanzia. In questa classifica Savona si posiziona al nono posto su 107 province (in testa c’è Aosta, davanti ad Arezzo e Siena). “Merito” di alcuni parametri: su tutti il fatto che ben il 63,4% degli edifici scolastici ha una palestra (meglio fa solamente Prato con il 69,9%) e il 61,4% ha una mensa (11° posto).

Bene anche l’indice che misura il numero di scuole dello sport e di bambini dai 6 a 14 anni che pratica sport agonistico: la provincia di Savona è ottava in Italia (in testa c’è Lecco). L’ultimo dato che spicca in positivo è quello relativo allo spazio abitativo (ossia i metri quadri medi per unità del settore residenziale): un 14° posto (al primo c’è Nuoro).

Non lusinghieri invece i risultati relativi ai giardini scolastici (nel capoluogo ogni bambino ha solo 4,7 mq, 91° posto) e – neanche a dirlo – al tasso di fecondità: ogni donna ha “solo” 1,2 figli, dato che ci proietta all’82° posto. Ma si fanno meno figli in Sardegna (l’isola si prende tutte le ultime 4 posizioni della classifica).

Nella media gli altri parametri: pediatri, studenti per classe, scuole accessibili, asili nido, verde attrezzato e delitti denunciati a danno di minori.

GIOVANI: TANTI LOCALI, POCHI ASSESSORATI

Per quanto riguarda la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni, la provincia di Savona si piazza ad un onorevole 22° posto in una classifica dominata dall’Emilia Romagna (sul podio Piacenza, Ferrara e Ravenna). Anche in questo caso a tirare è soprattutto un indice specifico, ne abbiamo parlato all’inizio dell’articolo: il numero di bar e discoteche “a disposizione” per ogni giovane è il più alto d’Italia (seguono Nuoro e Imperia).

Altre eccellenze qui non ce n’è. Sono abbastanza positivi i dati relativi ai laureati (sono il 29,3% dei residenti tra i 25 e i 39 anni, 33° posto nazionale), al saldo migratorio (+3%, 25° posto) e ai matrimoni celebrati (3,4 ogni 1000 abitanti, 30° posto).

Nella media l’imprenditoria giovanile, le aree sportive, gli affitti, l’età media al parto e la disoccupazione giovanile.

Meno positivi i dati relativi alle imprese che fanno e-commerce (solo lo 0,4% di quelle registrate, 85° posto) e al gap affitti tra centro e periferia: la differenza su un bilocale a Savona città supera i 200 euro (84° posto). Ma il parametro peggiore di tutti è quello relativo agli amministratori comunali under40: in provincia sono solo il 18,8%, un dato che ci colloca al terzultimo posto (peggio di noi fanno solo Genova e Trieste).

ANZIANI: INFERMIERI E SILENZIO, MA QUANTI DEPRESSI

Qui le cose, come prevedibile, non vanno altrettanto bene. La provincia di Savona è al 91° posto su 107 totali, per “colpa” soprattutto di due fattori. Il primo lo abbiamo già annunciato, è l’indice di dipendenza degli anziani: per ogni 100 residenti tra i 15 e i 64 anni ce ne sono ben 49,6 con più di 65 anni (è come dire che per ogni anziano ci sono solo due persone in grado di “farsene carico”).

Il secondo è anch’esso poco lusinghiero: nel savonese si consumano molti farmaci per depressione (26,1 unità minime farmacologiche a persona, 97° posto in Italia). Va poco meglio con quelli per le malattie croniche: qui Savona è all’85° posto.

Sebbene non eccella in nulla, la nostra provincia ben figura nella quantità di infermieri (sono 972,2 ogni 100 mila abitanti con più di 15 anni) e nell’inquinamento acustico (vengono presentati in media solo 1,7 esposti ogni 100 mila abitanti).

Non male anche i dati relativi a biblioteche, assistenza domiciliare e medici specialisti; nella media la speranza di vita, gli orti urbani, i geriatri e i trasporti per anziani e disabili.

L’INDAGINE

La ricerca è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell’Economia di Trento e pubblicata sul Sole 24 Ore. I parametri statistici sono forniti da fonti certificate come Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia e hanno analizzato tre macro fasce d’età: bambini, giovani e anziani. “Confermati 31 indicatori su 36 tra quelli selezionati lo scorso anno per documentare servizi e condizioni di vita – si legge nell’articolo del Sole24Ore a firma di Giacomo Bagnasco, Marta Casadei e Michela Finizio – Come new entry debuttano la percentuale di edifici scolastici con mensa tra i 12 parametri che compongono la classifica dei bambini; le imprese che fanno ecommerce tra quelli per i giovani; la presenza di medici specialisti, la dipendenza rispetto alla popolazione in età attiva e i farmaci anti-depressivi tra quelli per gli anziani. Ad ogni parametro è stato assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 1000 a 0. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti”.