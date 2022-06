Provoca incidente e scappa, ferita giovane finalese: appello della famiglia per cercare testimoni

Finale Ligure. E’ caccia al presunto responsabile dell’incidente stradale avvenuto lo scorso 17 giugno sulla via Aurelia a Finale Ligure, intorno all’1.30 di notte.

Secondo una prima ricostruzione, pare che un uomo abbia provocato volontariamente la caduta dallo scooter di una giovane finalese, che stava rientrando a casa dopo la serata di lavoro: è successo all’altezza di piazza Cavour.

Il pedone si sarebbe dato rapidamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce, senza prestare soccorso alla ragazza, rimasta a terra sulla carreggiata. Solo l’intervento di due ragazzi che si trovavano in zona ha consentito di dare l’allarme, con l’arrivo dei soccorsi e dell’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

Per la giovane 10 giorni di ricovero e 30 di prognosi per i traumi e le ferite riportate nella caduta dal mezzo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha acquisito le prime testimonianze e svolto i primi rilievi sull’accaduto.

La ragazza ferita ha fornito una sommaria descrizione della persona, probabilmente uno straniero che aveva una maglia bianca: sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della zona, richieste direttamente anche dalla famiglia della giovane che attende copia del verbale.

E non solo. Dai familiari un appello per cercare altri testimoni o informazioni utili che possano aiutare a chiarire l’inciente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, e risalire così al responsabile.

A seguito degli accertamenti in atto, se fosse confermata la ricostruzione iniziale e primi elementi probatori, la persona ricercata rischia una denuncia per lesioni stradali e omissione di soccorso.