Pronto soccorso Albenga, la protesta davanti a Guerini. Vazio: “Tema che riguarda la vita, presentata interrogazione al ministro”

Albenga. “Senza pronto soccorso si muore”. Lo hanno ribadito ancora una volta i membri del movimento che chiede la riapertura del pronto soccorso di Albenga. E lo hanno fatto questa mattina, durante la cerimonia ufficiale per il conferimento alla città di Albenga della Medaglia d’Oro al Merito Civile di fronte al ministro della difesa Lorenzo Guerini.

La protesta pacifica, fatta come sempre di cartelli e manifesti, ha attirato l’attenzione dell’onorevole Franco Vazio, presente nel pubblico: “Il tema della sanità è un tema che riguarda la vita, è un diritto costituzionale che interessa tutti quanti – ha spiegato il deputato Dem – Credo che quando le manifestazioni sono pacifiche e sono ideali, cioè si riferiscono a questi valori costituzionali, vadano rispettate e sostenute. Albenga ha realizzato nel tempo un grande lavoro che ha portato alla costruzione di moderno ospedale. E la Regione, attraverso varie amministrazioni di centrodestra e centrosinistra, lo ha riempito”.

Rispetto alla “questione” del pronto soccorso, Vazio ricorda: “Sono state fatte leggi e approvati documenti sanitari che addirittura imponevano la riapertura e la gestione del PS chi partecipava alla gara per la gestione del Santa Maria di Misericordia. Dire oggi che non serve ed è sbagliato chiederne la riattivazione è una valutazione politica di cui dovrà rendere conto chi in campagna elettorale era venuto ad Albenga a dire che si sarebbe impegnato per riaprirlo. E’ un fatto molto grave”.

Dal canto suo, Vazio ha presentato un’interrogazione al ministro sul tema: “La normativa nazionale si interseca con quelle regionali di programmazioni. Dovrebbero parlarsi. Ma io ancora mi domando perché l’amministrazione Toti abbia fatto un bando che imponeva ai privati l’apertura di PS se non era possibile questo passaggio”.