Savona. Un progetto durato un anno e che ha dato la possibilità a nove ragazzi del liceo artistico di Savona (corso Design) di trasformare uno schizzo, un’idea trasferita su carta, in un prodotto fatto e finito, il tutto il nome della tradizione del territorio. E’ così che il progetto “Vetro & Ceramica” offre oggi i suoi frutti artistici.

“Credere nelle potenzialità delle nuove generazioni è da sempre una mia prerogativa – afferma Caterina Sambin, imprenditrice e ideatrice del progetto – .Lo sviluppo e i risultati di questa esperienza formativa sono la conferma che investire in questa direzione è un’opportunità che merita di essere esplorata e portata avanti”.

Ma ora conosciamo meglio il progetto. “Vetro & Ceramica” è nato dalla passione per il design dell’imprenditrice valbormidese, unita alla volontà di promuovere nei giovani la cultura artigianale tipica del nostro territorio. Il progetto, a cui ha aderito la classe quarta P del liceo artistico, ha consentito di trasferire agli studenti la capacità di realizzare una prima serie di oggetti in ceramica e in vetro. Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi hanno potuto misurarsi con tutte le fasi di produzione di una serie di prototipi formali, dai primi sketch alla creazione degli stampi, fino ad arrivare alla sperimentazione delle tecniche di decoro.

“Non è stato facile – tiene a dire Massimo Trogu, artista ed esperto nella lavorazione della ceramica e del vetro -. Questi ragazzi ne venivano da due anni di pandemia e non avevano mai maneggiato la ceramica e il vetro prima; così abbiamo iniziato un po’ da zero, facendo conoscere loro le caratteristiche dei due materiali e facendoli sperimentare a piccoli passi. Abbiamo avuto disposizione poco tempo, cinque ore settimanali extra-curricolari, ma i risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti”.

“Il bagaglio culturale, rappresentato dalle capacità artigianali del nostro territorio, è il valore fondante del Made in Italy che deve essere valorizzato, preservato e tramandato – sottolinea l’assessore alla cultura Nicoletta Negro -. Alla base del progetto sento molta ambizione: l’ambizione è del liceo artistico, in particolare dei ragazzi che vogliono dire qualcosa alla città e a se stessi, cosa vogliono portare nel futuro; l’ambizione è poi del Museo della Ceramica che vuole essere attivo con i ragazzi e in progetti importanti, non fermandosi alla sola sfera espositiva. C’è tanto da fare, ma questo è un piccolo semino che apre scenari più grandi. L’amministrazione comunale è fiera di progetti come questi e non deve l’ora di essere coinvolta in altri sempre ambiziosi”.

guarda tutte le foto 6



Vetro & Ceramica: i ragazzi del liceo artistico portano avanti l’artigianato savonese

Ma l’iniziativa “Vetro & Ceramica” non finisce qui. Caterina Sambin anticipa: “Quella che prevede l’esposizione dei prodotti realizzati dai nostri ragazzi è solo la prima tappa del progetto. Abbiamo intenzione di continuare in questa direzione con un pizzico di ambizione in più coinvolgendo anche lo chef stellato Giuseppe Ricchebuono, commissionando ai giovani dei piatti che si possano adattare al cibo del noto chef”.

Intanto, da oggi alle 18, negli spazi di Bino, all’interno del Museo della Ceramica, avverrà la presentazione dei lavori di “Vetro & Ceramica” che saranno poi visibili fino a mercoledì 29 giugno. Ospite dell’evento sarà Vanessa Cavallaro, nota artigiana del vetro di Altare, Maestro d’Arte e Mestiere e presidente di Maestri Artifex, associazione nata nel 2021 per sostenere e preservare le attività artigianali di eccellenza del nostro paese. Per l’occasione Vanessa Cavallaro prenderà parte a una conversazione dal tema “Design e artigianato: Connessioni e prospettive per le filiere produttive locali, che sarà moderata da Fabio Filiberti, presidente di ADI Liguria.